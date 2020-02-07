Победа теннисисток, поражение хоккеистов, новый клуб Леня в НБА и другие новости спорта 6 феврал

Сборная Украины по теннису с победы стартовала в Кубке Федераций. Зато хоккейная сборная потерпела унизительное поражение в отборе на Олимпиаду. Украинец Алексей Лень сменил клуб в НБА. Такими были главные новости спорта 6 февраля.

Свитолина и Ястремская приносят победу сборной Украины

Сборная Украины по теннису начала выступление на Кубке Федераций с победы над Болгарией. Первой на корт вышла Даяна Ястремская, которая за 51 минуту уверенно разобралась с Изабеллой Шиниковой. Второй сыграла Элина Свитолина. И в тяжелом матче победила Викторию Томову.

Третий матч уже ничего не решал, но и там украинки победили – Леся Цуренко и Катарина Завацкая одержали победу над Герганой Топаловой и Петей Аршинковой.

Позорное поражение хоккеистов

Зато неудачно начали выступление украинские хоккеисты в отборе на Олимпиаду-2022 в Пекине. "Сине-желтые" потерпели разгромное поражение от хозяев квалификационного турнира Казахстана 1:8.

Другими соперниками Украины в группе H являются команды Польши и Нидерландов. С Польшей Украина сыграет 7 февраля, а Нидерландами – 9-го февраля. Отметим, что только победитель турнира в Нур-Султане пройдет в решающий раунд олимпийского отбора.

Новое звание для Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC. Василий является чемпионом мира по этой версии в легком весе.

В список претендентов также попали звездные Сауль Альварес (средний вес) и Деонтей Уайлдер (супертяжелый вес).

Новый клуб Леня в НБА

Алексей Лень второй раз в своей заокеанской карьере сменил клуб – новой командой для нашего баскетболиста стали "Короли" из Сакраменто. Украинец сменил команду в последний день, когда в лиге разрешены обмены между клубами.

Кроме Леня, "Атланта Хоукс" отдала форварда Джабари Паркера, взамен получила от "Сакраменто Кингс" Деуэйна Дедмонда, ранее уже игравшего за "Хоукс". Также бывшая команда Леня получила дополнительные права выбора во 2 раунде на драфтах в 2020 и 2021 годах.

"Динамо" сменило стадион

Поединок 19-го тура Favbet-Лиги между "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет не на НСК "Олимпийский", где киевляне традиционно проводят домашние матчи. Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского без зрителей.

Пока же киевляне на сборах в Турции разгромили норвежский клуб "Стремсгодсет". Особенно эффектным получился первый гол де Пены.

Министерская должность для Шовковского

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на два ведомства. У главы Министерства молодежи и спорта Владимира Бородянского планируют забрать вопросы спорта. Существует вероятность, что будет создано Госагентство спорта под управлением Министерства культуры. Нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский больше не будет иметь отношения к спортивным вопросам.

Как кандидатуру главы Госагентства рассматривают бівшего вратаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.