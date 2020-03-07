Смерть украинского шахматиста, состав сборной Украины на товарищеские матчи: новости 6 марта

В пятницу, 6 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Смерть украинского шахматиста Станислава Богдановича

Известного украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу нашли мертвыми в квартире в Москве. Лишь несколько дней назад Богданович попал в громкий скандал, когда сыграл за сборную России против Украины и посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.

Важно Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. По предварительной информации, пара отравилась веселящим газом.

Впоследствии стало известно, что во время осмотра тел Богдановича и Вернигоры обнаружили следы от уколов. Хотя шприцев в доме, где их обнаружили, найдено не было.

Сборная Украины объявила состав на матчи с Францией и Польшей

Тренерский штаб сборной Украины по футболу объявил список из 24-х футболистов на товарищеские матчи против Франции и Польши.

Отметим, что получил дебютный вызов в национальную команду полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин. Кроме того, в сборную вернулись полузащитник "Кортрейка" Евгений Макаренко и нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец.

Украина проиграла два стартовых матча Кубка Дэвиса

6-7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Мировой группы I.

В первом матче Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзэн Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах– 6:3, 1:6, 2:6.

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Второй матч в противостоянии сборных Украины и Китайского Тайбэя в Запорожье также завершился поражением для "сине-желтых". Илья Марченко проиграл в Тунг-Лину-6: 4, 6: 4.

Украинцы провалились на спринте Кубка мира по биатлону

В чешском Нове-Место проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону. 6 марта на дистанцию спринтерской гонки вышли мужчины.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе. Украинцы, к сожалению, выступили абсолютно неудачно, не попав даже в топ-20. 24 место занял Сергей Семенов, который использовал два дополнительных патрона.

Новые правила офсайда в еврокубковых матчах

УЕФА будет использовать более широкие линии офсайда в матчах еврокубков. Такие нововведения могут заработать также на Евро-2020.

Данные нововведения могут заработать уже на предстоящем Евро-2020 по футболу, где примут участие 24 европейские сборные. Матч открытия Евро-2020 состоится 12 июня на Олимпийском стадионе в Риме, финал 12 июля – на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.