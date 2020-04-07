24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Смерть мамы Гвардиолы, откровенное признание Пятова и другие новости спорта 6 апреля

- Читати новину українською
Главные новости спорта 6 апреля / Getty Images

В понедельник, 6 апреля, произошло немало важных событий в мире спорта. В семье главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы произошла трагедия – после заражения коронавирусом от осложнений умерла его мать Долорс Сала Каррио. О самом главном – читайте в дайджесте от Спорт24.

Мать главного тренера английского "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы умерла. Долорес Сала Каррио умерла от коронавируса в пригороде Барселоны. Ей было 82 года.

К теме Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список

Гвардиола, который до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию", пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов признался о горе в его семье. 13 лет назад мать голкипера пережила инсульт и была близка, чтобы умереть.

Пятов рассказал, как родители смотрят его поединки за "Шахтер". Андрей сказал, что отец более сдержан. В то же время мама вратаря сборной Украины пережила инсульт, но тоже продолжает наблюдать за игрой сына.

Международная футбольная федерация (ФИФА) не планирует отменять футбольный сезон 2019/2020. В ФИФА хотят, чтобы сезон в каждой стране был доигран.

ФИФА позволит каждой стране самой определить сроки завершения сезона-2019/20. Международная футбольная федерация тоже не будет настаивать на синхронной дате завершения всех лиг.

Читайте также УЕФА назвал срок и условия завершения Лиги чемпионов: результаты могут аннулировать

60-летний врач "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку, в которой среди причин такого шага назвал инфекцию коронавируса.

Чемпион IBF в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) назвал две возможные причины для окончательного срыва поединка против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Ломаченко и Лопес должны были сразиться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

Интересно Ломаченко будет помогать россиянину готовиться к поединку против Мейвезера

Лопес также заявил, что у него сейчас наблюдается лишний вес, из-за чего он рискует не провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол ФИФА Бокс Пеп Гвардиола
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:20 Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог
Новини України 12589
сегодня , 06:41 В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Новини України 16656
6 апреля , 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Бокс 1206
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 6 апреля: COVID-19 в Лавре, Борис Джонсон в реанимации
Новини України 13044
6 апреля , 23:46 Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы
Здорове життя 92928
6 апреля , 21:15 Президент "Шахтера" хотел купить легендарного Буффона – признание Пятова
Футбол 514
6 апреля , 21:43 Умер легендарный тренер Радомир Антич, который возглавлял "Барселону", "Реал" и "Атлетико"
Футбол 676
сегодня , 04:50 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных и смертельных случаев
Лікування 39280
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
6 апреля 16:26 "Динамо" официально пытается отсудить деньги у иностранных клубов: причины
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук