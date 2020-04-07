Смерть мамы Гвардиолы, откровенное признание Пятова и другие новости спорта 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, произошло немало важных событий в мире спорта. В семье главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы произошла трагедия – после заражения коронавирусом от осложнений умерла его мать Долорс Сала Каррио. О самом главном – читайте в дайджесте от Спорт24.

Умерла мать Хосепа Гвардиолы

Мать главного тренера английского "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы умерла. Долорес Сала Каррио умерла от коронавируса в пригороде Барселоны. Ей было 82 года.

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Гвардиола, который до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию", пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

Андрей Пятов признался о горе в семье

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов признался о горе в его семье. 13 лет назад мать голкипера пережила инсульт и была близка, чтобы умереть.

Пятов рассказал, как родители смотрят его поединки за "Шахтер". Андрей сказал, что отец более сдержан. В то же время мама вратаря сборной Украины пережила инсульт, но тоже продолжает наблюдать за игрой сына.

В ФИФА решили, отменять ли футбольный сезон

Международная футбольная федерация (ФИФА) не планирует отменять футбольный сезон 2019/2020. В ФИФА хотят, чтобы сезон в каждой стране был доигран.

ФИФА позволит каждой стране самой определить сроки завершения сезона-2019/20. Международная футбольная федерация тоже не будет настаивать на синхронной дате завершения всех лиг.

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Врач футбольного клуба "Реймс" совершил самоубийство из-за коронавируса

60-летний врач "Реймс" Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Он оставил предсмертную записку, в которой среди причин такого шага назвал инфекцию коронавируса.

Следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление

Чемпион IBF в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) назвал две возможные причины для окончательного срыва поединка против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Ломаченко и Лопес должны были сразиться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

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Лопес также заявил, что у него сейчас наблюдается лишний вес, из-за чего он рискует не провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

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