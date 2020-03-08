Историческая медаль сборной Украины по биатлону, победа в Кубке Дэвиса – главные новости 7 марта

В субботу, 7 марта, произошло много важных спортивных событий. Все самое главное читайте в дайджесте Спорт24.

Историческая медаль мужчин в биатлоне

В рамках 7 этапа Кубка мира в чешском Нове-Место состоялась мужская эстафета. Украинская сборная заняла второе место.

Для мужской сборной это первая награда в классической эстафете с 2011 года. "Сине-желтые" завоевали бронзу в эстафете 11 марта 2011 года в российском Ханты-Мансийске.

Что интересно, Сергей Семенов был в составе сборной Украины 7 марта 2020 года и в составе "четверки" в Ханты-Мансийске.

Вместе с Семеновым историческое серебро для Украины получали Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Всего для мужской команды это четвертая награда в рамках Кубков мира со времен независимости Украины. В активе наших ребят два серебра и две бронзы.

Отметим, что в женской эстафете Украина на протяжении всей гонки претендовала на победу. Однако из-за штрафного круга Елены Пидгрушной Украина заняла четвёртое место.

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Невероятная победа в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису победила Китайский Тайбэй в рамках плей-офф Мировой группы I. В первый игровой день украинцы проиграли два матча, поэтому были близки, чтобы проиграть в противостоянии.

В субботу Сергей Стаховский и Денис Молчанов восстановили интригу. Украинцы выиграли парный матч, сделав счет 2:1.

Далее Сергей Стаховский и Илья Марченко реабилитировались за поражение 6 марта, получив важные победы в одиночных матчах.

Таким образом, сборная Украины победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2.

В рамках Кубка Дэвиса наша сборная еще ни разу не отыгрывалась с такого счета по итогам первого игрового дня.

Победа "Динамо" и "Десны"

Для шести команд чемпионата Украины по футболу завершился первый круг. Таким образом, определились 5 клубов, которые продолжат борьбу за награды.

Еще один клуб, который поведет борьбу за еврокубки весной, станет известен 8 марта. Сейчас на место в топ-6 претендует "Колос" и "Мариуполь".

7 марта "Динамо" вернуло себе второе место в турнирной таблице. Киевляне воспользовались поражением "Зари" от "Десны".

"Динамо" на выезде в сложном матче одолело "Александрию". Почти весь второй тайм "бело-синие" играли в большинстве.

Впрочем, основная борьба за серебряные и бронзовые награды впереди. Разница между второй и четвертой командой УПЛ составляет всего 3 очка.

В матче аутсайдеров УПЛ "Ворскла" 7 марта победила "Олимпик".

Новый соперник Ломаченко

Василий Ломаченко 30 мая должен встретиться с Теофимо Лопесом. В случае победы украинцу придется защищать титул IBF, которым сейчас владеет Лопес.

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Своего потенциального соперника Василий узнает 9 мая во Великобритании. В этот день состоится бой между Ли Селби и Джорджем Камбососом.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что победитель боя Селби – Камбосос-младший подерется с триумфатором поединка Ломаченко и Лопеса.

Бой Камбососа и Селби в Великобритании станет отборочным по линии IBF.