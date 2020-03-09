Выступление сборной Украины по биатлону, сумасшедшая игра "Шахтера" – главные новости 8 марта
8 марта состоялось немало важных спортивных событий. Чтобы не пропустить самое важное – читайте дайджест от Спорт24.
Удачное выступление на Кубке мира по биатлону
В чешском Нове-Место завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день состоялись две гонки – мужской и женский масс-старты.
Женскую гонку уверенно выиграла норвежка Тириль Экхофф. Единственная представительница Украины Валентина Семеренко получила высокое 9-е место. Если бы не промах на последней стрельбе, то Валентина могла претендовать на бронзу.
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Настоящая битва была в мужской гонке, где победителем стал также представитель Норвегии – Йоханнес Бё.
Украинец Дмитрий Пидручный до последнего претендовал на бронзу, но занял четвертое место. Дмитрий завоевал 4-ю позицию на финише.
Благодаря своему результату Дмитрий впервые в масс-старте попал на цветочную церемонию. Еще один украинец Артем Прима финишировал 11-м.
Дмитрий Пидручный / Фото biathloncomua
Результаты УПЛ
8 марта официально завершился второй круг первого этапа чемпионата Украины по футболу. В первом матче "Львов" и "Карпаты" разошлись миром.
Наиболее интересными были противостояния между "Колосом" и "Шахтером" и "Днепром-1" с "Мариуполем". "Колос" и "Мариуполь" вели борьбу за попадание в топ-6 чемпионата.
"Азовцам" нужно было добывать как минимум один балл и надеяться на осечку "Колоса". Однако "Мариуполь" потерпел поражение, доигрывая матч без трех игроков.
Зато "Колос" устроил рок-н-ролл с чемпионом Украины. Игра завершилась победой "горняков" со счетом 4:3.
Таким образом, "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос" в следующие три месяца поведут между собой борьбу за награды чемпионата Украины.
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Возможный соперник Усика
Авторитетное издание Boxingscene сообщило, что 13 марта состоится пресс-конференция, на которой объявят о бое между Александром Усиком и Дереком Чисорой.
В то же время промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что Усик до конца года может провести бой против британца.
Хирн отметил, что Джошуа и Усик встретятся, если не удастся организовать для Энтони бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Для того, чтобы встретиться с Джошуа Усику нужно 23 мая победить Чисору. Именно победитель этого поединка получит шанс встретиться с Энтони.
Курьезное падение российской биатлонистки
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт упала во время гонки в рамках Кубка мира в Нове-Место.
На втором круге россиянка упала после незначительного контакта с украинкой Валентиной Семеренко.
Россиянка упала после контакта и едва не вылетела за пределы трассы. После этого Юрлова-Перхт быстро поднялась и вернулась в группу лидеров.
Видео падения россиянки