Прогресс Свитолиной, матч Франция – Украина без зрителей – главные новости спорта 9 марта
Несмотря на то, что 9 марта был государственным выходным, в Украине произошло немало важных спортивных событий. Самое главное – читайте в дайджесте Спорт24.
Прогресс Свитолиной в рейтинге WTA
Элина Свитолина 8 марта впервые с 2018 года выиграла титул. Украина победила на теннисном турнире WTA.
Благодаря победе Элина улучшила позицию в рейтинге. С новой недели Элина вернулась на 5 место.
До турнира в мексиканском Монтеррее Свитолина занимала 7-ую строчку в рейтинге WTA.
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Кроме того, Элина улучшила позицию в "чемпионской гонке" 2020 года. Теперь украинка находится на 21-ом месте.
Отметим, что 8 лучших теннисисток в так называемой "чемпионской гонке" в конце сезона попадают на Итоговый турнир.
Матч Франция – Украина без зрителей
Товарищеский поединок между футбольными сборными Франции и Украины, вероятно, состоится без зрителей. Игра должна пройти 27 марта на стадионе "Стад де Франс".
Причиной сурового решения стало распространение коронавируса во Франции. В стране количество случаев заражением коронавирусом приблизилось к отметке в тысячу человек.
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну сообщила, что до 15 апреля будут ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью более тысячи человек.
В частности, уже известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Боруссией" Дортмунд пройдет без зрителей.
Марасиняну также подтвердила, что меры предосторожности повлияют на матч Франции и Украины.
Таким образом, поединок в Сен-Дени (пригород Парижа), скорее всего, пройдет без зрителей.
Выхрист получил соперника
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист официально проведет второй поединок на профессиональной арене.
Выхрист встретится с 33-летним аргентинцем Максимиллиана Алехандро Сосо. Поединок Выхрист – Соса состоится 21 марта в Берлине (Германия).
Аргентинский соперник Выхрист провел на профессиональном ринге 9 поединков и потерпел два поражения. 4 боя он выиграл нокаутом.
Дебютный бой в профессионалах Выхрист провел 8 февраля. Украинец брутально победил представителя Беларуси Андрея Мазаника за 55 секунд.
11-летняя девочка стала самой молодой участницей Олимпиады
Сирийская теннисистка Хенд Заза квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года в Токио и станет самой молодой участницей соревнований.
Спортсменке, которая является представительницей в настольном теннисе всего лишь одиннадцать лет.
Девочка получила взрослую олимпийскую лицензию в Иордании, где проходил отборочный турнир по настольному теннису в Западной Азии.
Хенд Заза станет первым сирийским спортсменом (среди мужчин и женщин), который примет участие в Олимпиаде еще до своего совершеннолетия.