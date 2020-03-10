Прогресс Свитолиной, матч Франция – Украина без зрителей – главные новости спорта 9 марта

Несмотря на то, что 9 марта был государственным выходным, в Украине произошло немало важных спортивных событий. Самое главное – читайте в дайджесте Спорт24.

Прогресс Свитолиной в рейтинге WTA

Элина Свитолина 8 марта впервые с 2018 года выиграла титул. Украина победила на теннисном турнире WTA.

Благодаря победе Элина улучшила позицию в рейтинге. С новой недели Элина вернулась на 5 место.

До турнира в мексиканском Монтеррее Свитолина занимала 7-ую строчку в рейтинге WTA.

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Кроме того, Элина улучшила позицию в "чемпионской гонке" 2020 года. Теперь украинка находится на 21-ом месте.

Отметим, что 8 лучших теннисисток в так называемой "чемпионской гонке" в конце сезона попадают на Итоговый турнир.

Матч Франция – Украина без зрителей

Товарищеский поединок между футбольными сборными Франции и Украины, вероятно, состоится без зрителей. Игра должна пройти 27 марта на стадионе "Стад де Франс".

Причиной сурового решения стало распространение коронавируса во Франции. В стране количество случаев заражением коронавирусом приблизилось к отметке в тысячу человек.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну сообщила, что до 15 апреля будут ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью более тысячи человек.

В частности, уже известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Боруссией" Дортмунд пройдет без зрителей.

Марасиняну также подтвердила, что меры предосторожности повлияют на матч Франции и Украины.

Таким образом, поединок в Сен-Дени (пригород Парижа), скорее всего, пройдет без зрителей.

Выхрист получил соперника

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист официально проведет второй поединок на профессиональной арене.

Выхрист встретится с 33-летним аргентинцем Максимиллиана Алехандро Сосо. Поединок Выхрист – Соса состоится 21 марта в Берлине (Германия).

Аргентинский соперник Выхрист провел на профессиональном ринге 9 поединков и потерпел два поражения. 4 боя он выиграл нокаутом.

Дебютный бой в профессионалах Выхрист провел 8 февраля. Украинец брутально победил представителя Беларуси Андрея Мазаника за 55 секунд.

11-летняя девочка стала самой молодой участницей Олимпиады

Сирийская теннисистка Хенд Заза квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года в Токио и станет самой молодой участницей соревнований.

Спортсменке, которая является представительницей в настольном теннисе всего лишь одиннадцать лет.

Девочка получила взрослую олимпийскую лицензию в Иордании, где проходил отборочный турнир по настольному теннису в Западной Азии.

Хенд Заза станет первым сирийским спортсменом (среди мужчин и женщин), который примет участие в Олимпиаде еще до своего совершеннолетия.