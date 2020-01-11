Поражение Украины на Евро-2020, проявление расизма к Зозуле и другие новости спорта 10 января

10 января подарило немало интересных спортивных событий и новостей. Но обо всем этом – в обзоре Спорт24.

Обидное поражение сборной Украины по гандболу в первом матче Евро-2020

Первый матч для Украины на гандбольной чемпионате Европы закончился проигрышем. Северная Македония по ходу встречи доказывала свое преимущество до 5 мячей (16:11). Украинцы смогли во втором тайме сократить отставание до одного мяча (24:23).

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И все же Северная Македония сохранила победный счет. Украинцы пропустили решающий мяч на последней секунде.

Товарищеский матч с Кипром

Определился еще один соперник национальной сборной Украины по футболу в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020. Это будет команда Кипра. Матч состоится 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже.

Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).

Прима попал в топ-15 на этапе Кубка мира

В немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка. Уверенную победу одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.

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Лучшее всех из украинцев выступил Артем Прима. С одним кругом штрафа Прима финишировал 15-м. Артем, который стартовал 10-м, проиграл Фуркаду 1 минуту и ​​41 секунду.

Тренер Усика вступился за Ломаченко из-за скандала со спецназом РФ

Пока Василий Ломаченко продолжает хранить молчание по поводу скандального видео на его странице в Instagram, за него вступился тренер другого украинского боксера Александра Усика – Сергей Лапин.

Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте ... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть этого видео не картинки, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымить и гореть, у вас там, наверное, жарко очень,

– написал в комментариях под видео Сергей Лапин.

Как известно, на официальной странице Василия Ломаченко в Инстаграме было опубликовано видео. Оно на религиозную и военную тематику. Сделано в черно-белых тонах. И если вопрос религии – это личное дело каждого (боксер является сторонником Украинской православной церкви Московского патриархата, и даже прислуживает во время богослужений), то к военной составляющей вопросы таки есть. На этом видео показан российский спецназ и его подготовка.

Первый соперник "Шахтера" на тренировочных сборах

"Олимпия" из Любляны объявила о том, что 8 февраля на собрании в Турции в Белеке проведет контрольный матч против "Шахтера".

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Новые проявления расизма по отношению к Роману Зозуле

На двух матчах высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу зафиксировали новые оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, который выступает дивизионом ниже – в Сегунде.

Оба случая зафиксированы не на матчах "Альбасете", а в играх с участием команды Ла Лиги – "Реал Сосьедад".

Украинская теннисистка поможет пострадавшим от пожаров в Австралии

Катарина Завацкая присоединилась к другим спортсменам, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от пожаров в Австралии.

К слову: Известные спортсмены жертвуют деньги пострадавшим от пожаров в Австралии

В своем Инстаграме 19-летняя теннисистка написала, что будет жертвовать по 50 долларов за каждый эйс на Australian Open.

Денис Гармаш дебютировал за "Ризеспор"

Денис Гармаш, недавно перешедший из "Динамо" в аренду в "Ризеспор", провел первый матч в составе новой команды.

Хавбек появился с первых минут контрольного матча против "Аркхисарспора" и не смог помочь ничем команде. Счет матча – 2:2.