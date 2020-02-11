Травма Усика, новый спортивный канал в Украине и другие новости 10 февраля

Во время новой спортивной недели болельщиков ждет ряд важных соревнований. В частности, это чемпионат мира по биатлону. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий понедельника, 10 февраля.

Травма Усика

Украинский боксер Александр Усик снова травмировался. На этот раз Александр травмировал локоть.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что из-за травмы украинца пришлось изменить дату проведения боя Усика с Дереком Чисорой.

Бой спортсменов планировали на март, но из-за травмы, скорее всего, проведут в мае.

Мы смотрели на апрель, но это большая спешка для него, для его подготовки, он может быть не готов. Бой в мае даст Усику достаточно времени,

– заявил Эдди Хирн.

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Непогода в Европе повлияла на футбол

Западную Европу накрыл ураган Киара, из-за которого было отменено немало футбольных матчей.

В частности, еще 9 февраля были перенесены матчи чемпионата Англии, Германии, Бельгии и Нидерландов.

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В Англии из-за сильных порывов ветра произошел курьезный случай на матче второй по значимости лиги Англии.

Футболисты "Миллуолла" долгое время не могли разыграть угловой удар. Все же стандартное положение было разыграно, а матч доигран.

В Швеции во время поединка тренер оказался в "плену" ворот, которые на поле вынес ветер. К счастью, инцидент завершился без травм.

Setanta запускает второй канал

Setanta Sports планирует запустить в Украине еще один телеканал. Канал подал необходимые документы в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Руководительница канала Setanta Sports Мария Лысенко рассказала, что запуск канала должен состояться в ближайшее время.

Телеканал планирует транслировать в Украине теннисные матчи. В частности, уже на этой неделе Setanta Sports покажет женский теннисный турнир WTA в Таиланде, на котором выступит Элина Свитолина.

Летом Setanta Sports планирует показывать матчи Уимблдона.

Сикорский нашел себе клуб

Футболист Игорь Сикорский официально стал игроком одесского "Черноморца". Полузащитник сменил клубную прописку после того, как "Авангард" расторг с ним контракт.

Причиной расторжения контракта между Сикорским и перволиговым "Авангардом" стала поездка Игоря в Россию.

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На официальном сайте "Черноморца" Сикорский указан в составе главной команды. Полузащитник будет выступать под 7-м номером.

Также переход Сикорского в "Черноморец" подтверждает специализированный портал Transfermarkt. По его данным, соглашение между Игорем и "моряками" рассчитано до лета 2020 года.

Трансфер ранее подтвердил наставник "Черноморца" Остап Маркевич.