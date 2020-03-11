Коронавирус добрался до украинского футбола, успех "Аталанты" в ЛЧ: новости спорта 10 марта

Коронавирус добрался до украинского футбола, матчи с участием сборной Украины и "Шахтера" пройдут без зрителей. О самых главных новостях спорта 10 марта – читайте в обзоре Спорт24.

Товарищеский матч Польша – Украина пройдет без зрителей

Товарищеский поединок между футбольными сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей. Игра пройдет 31 апреля в Хожуве (Польша).

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Власть Польши 10 марта объявила о введении ряда мер по борьбе с распространением коронавируса. В том числе отменены массовые собрания и мероприятия.

Матч "Шахтера" в Лиге Европы пройдет без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" из-за коронавируса пройдет без болельщиков.

Болельщикам, которые уже купили билеты на встречу – вернут деньги. Процедуру возврата опубликуют позже. Матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" запланирован на 12 марта в Германии, ответный матч состоится 19 марта в Харькове, на ОСК "Металлист".

"Аталанта" Руслана Малиновского впервые в истории вышла в 1/4 Лиги чемпионов

10 марта "Аталанта" в голевой перестрелке одолела "Валенсию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:4. Покер в поединке оформил словенец Йосип Иличич. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 78-й минуте и ничем отличиться не смог.

Как это было "Аталанта" с покером Иличича впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео

Таким образом, "Аталанта" одолела "Валенсию" по сумме двух матчей со счетом 8:4 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В другом матче дня Лиги чемпионов "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и прошел в следующую стадию (4:0 по сумме двух матчей).

Дата и место боя Виктора Постола

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO. Его соперником будет действующий обладатель обоих чемпионских поясов Хосе Карлос Рамирес.

Предварительно бой должен был состояться 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но его пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в Китае. Бой состоится в американском городе Фресно 9 мая.

Александр Алиев стал игроком мини-футбольного "Днепра"

Бывший футболист "Динамо", "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр". Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится во вторник, 10 марта, в 19:30.

Марьян Швед готов покинуть чемпионат Шотландии

Украинский футболист Марьян Швед недоволен своим положением в "Селтике". Украинец не попадает в стартовый состав команды. Талантливый полузащитник хочет поговорить с тренерским штабом клуба относительно своего будущего.

К слову Украинец Швед забил второй гол за "Селтик" во всех турнирах

Для Шведа это не первый неудачный европейский период в карьере. В 2015 году он перешел из львовских "Карпат" в испанскую "Севилью", но через два года вернулся в Украину.

Андрей Ярмоленко резко упал в цене

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинских футболистов. Цена украинца Андрея Ярмоленко стала еще на три миллиона евро меньше, чем была до сих пор.

Обновленная трансферная стоимость полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко составляет 12 млн евро, что на 8 млн меньше, чем в начале сезона.

"Аталанта" не отпускает Руслана Малиновского в сборную Украины

Руслан Малиновский может пропустить товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши. Клуб Руслана "Аталанта" не отпускает футболиста в национальную команду.

Итальянский клуб решил не отпускать своих игроков в расположение сборных в ближайшую международную паузу из-за угрозы распространения коронавируса.