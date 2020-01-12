Ломаченко ответил на скандальное видео, Гол Ибрагимовича и другие спортивные события 11 января

11 января подарило немало интересных спортивных событий и новостей. О самом главном-в обзоре Спорт24.

Ломаченко ответил на видео с российским спецназом

Василий Ломаченко записал видеообращение к болельщикам. Причиной стал скандал вокруг боксера из-за публикации видео с российским спецназом.

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Как известно, на официальной странице Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику.

Ибрагимович забил первый гол за "Милан"

Ибрагимович забил первый гол в официальном матче за "Милан" после своего возвращения. Златан отличился в воротах "Кальяри" в 18 туре Серии А.

Шведский нападающий отличился на 64 минуте. Златан в касание замкнул прострел защитника Тео Эрнандеса.

Деревянченко получит второй шанс на титульный бой

Сергей Деревянченко в 2020 году может получить третью попытку выиграть чемпионский титул. После попыток завоевать пояс IBF Деревянченко в 2020 году может встретиться с чемпионом WBO Деметриусом Андраде.

Также в СМИ появилась информация, что Деревянченко может сразится за титул WBC с американцем Джермаллом Чарло.

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Украинец даже появился в рингсайде во время боя Чарло с австралийцем Деннисом Хоганом. Во время интервью украинец подтвердил готовность драться за титул WBC.

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Немецкий футболист американского клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.

21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его отнесло далеко от берега.

Лунин может перейти в "Реал", но не мадридский

Отец вратаря "Реала" Андрея Лунина, выступающего на правах аренды за "Вальядолид", провел встречу с руководством "Реал Овьедо", которое заинтересовано в голкипере.

Во время встречи представители "Овьедо" заверили, что 20-летний украинец будет получать в их клубе полноценную игровую практику. Больше деталей встречи пока неизвестно.

Сборные Украины по биатлону в топ-10 эстафет в Оберхофе

11 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась женская и мужская эстафета.

Мужская сборная в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Антона Дудченко и Сергея Семенова заняла десятое место. Отметим, что украинские биатлонисты пробежали три штрафных круга. Золотая медаль досталась команде Норвегии, которая в упорной борьбе вырвала победу у Франции. На третьем месте финишировала Германия.

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Женская команда выступила более удачно, заняв шестое место. В составе украинской команды на старт вышли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная, которые суммарно допустили восемь промахов на огневых рубежах. Золотая медаль досталась команде Норвегии, а команды Швеции и Франции отстали на 21,1 и 33,1 секунды соответственно.

"Ливерпуль" удержал победу над "Тоттенхэмом" и укрепил лидерство в АПЛ

"Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" (0:1) в центральном матче 22 тура АПЛ.

"Красные" вышли вперед в концовке первого тайма. Точный удар на счету Роберто Фирмино. После перерыва командам не удалось изменить счет на табло.

Футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня отпраздновал 26-летие

11 января недавнему дебютанту сборной Украины Дмитрию Иванисене исполнилось 26 лет.