Ломаченко ответил на скандальное видео, Гол Ибрагимовича и другие спортивные события 11 января
11 января подарило немало интересных спортивных событий и новостей. О самом главном-в обзоре Спорт24.
Ломаченко ответил на видео с российским спецназом
Василий Ломаченко записал видеообращение к болельщикам. Причиной стал скандал вокруг боксера из-за публикации видео с российским спецназом.
Читайте также: Слова твои уважение всю убивают: Ломаченко посвятили стихотворение из-за скандального видео со спецназом РФ
Как известно, на официальной странице Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику.
Ибрагимович забил первый гол за "Милан"
Ибрагимович забил первый гол в официальном матче за "Милан" после своего возвращения. Златан отличился в воротах "Кальяри" в 18 туре Серии А.
Шведский нападающий отличился на 64 минуте. Златан в касание замкнул прострел защитника Тео Эрнандеса.
Деревянченко получит второй шанс на титульный бой
Сергей Деревянченко в 2020 году может получить третью попытку выиграть чемпионский титул. После попыток завоевать пояс IBF Деревянченко в 2020 году может встретиться с чемпионом WBO Деметриусом Андраде.
Также в СМИ появилась информация, что Деревянченко может сразится за титул WBC с американцем Джермаллом Чарло.
Читайте также: Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene
Украинец даже появился в рингсайде во время боя Чарло с австралийцем Деннисом Хоганом. Во время интервью украинец подтвердил готовность драться за титул WBC.
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Немецкий футболист американского клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.
21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его отнесло далеко от берега.
Лунин может перейти в "Реал", но не мадридский
Отец вратаря "Реала" Андрея Лунина, выступающего на правах аренды за "Вальядолид", провел встречу с руководством "Реал Овьедо", которое заинтересовано в голкипере.
Во время встречи представители "Овьедо" заверили, что 20-летний украинец будет получать в их клубе полноценную игровую практику. Больше деталей встречи пока неизвестно.
Сборные Украины по биатлону в топ-10 эстафет в Оберхофе
11 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась женская и мужская эстафета.
Мужская сборная в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Антона Дудченко и Сергея Семенова заняла десятое место. Отметим, что украинские биатлонисты пробежали три штрафных круга. Золотая медаль досталась команде Норвегии, которая в упорной борьбе вырвала победу у Франции. На третьем месте финишировала Германия.
Читайте также: Стартует новый сезон по биатлону: все, что надо знать
Женская команда выступила более удачно, заняв шестое место. В составе украинской команды на старт вышли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная, которые суммарно допустили восемь промахов на огневых рубежах. Золотая медаль досталась команде Норвегии, а команды Швеции и Франции отстали на 21,1 и 33,1 секунды соответственно.
"Ливерпуль" удержал победу над "Тоттенхэмом" и укрепил лидерство в АПЛ
"Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" (0:1) в центральном матче 22 тура АПЛ.
"Красные" вышли вперед в концовке первого тайма. Точный удар на счету Роберто Фирмино. После перерыва командам не удалось изменить счет на табло.
Футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня отпраздновал 26-летие
11 января недавнему дебютанту сборной Украины Дмитрию Иванисене исполнилось 26 лет.