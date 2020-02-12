Конфликт Выхриста с Федерацией бокса, Олимпиада Украины и Беларуси: новости спорта 11 февраля

Виктор Выхрист начинает войну с Федерацией бокса Украины после своего перехода в профессионалы. Борец Семен Новиков стал чемпионом Европы. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий вторника, 11 февраля.

Команда Выхриста готовит судебный иск к Федерации бокса Украины

Вихрист официально объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника. На профессиональном ринге Виктор будет выступать под фамилией Фауст, а родным городом украинца указан немецкий Гамбург.

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После подписания Вихристом контракта с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion, ФБУ на три года дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

Теперь Котельник готовит иск в суд на федерацию. Он считает, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты.

Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду

Украина рассмотрит возможность совместного проведения Олимпийских игр с Беларусью. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос требует более глубокого исследования.

Подробнее о таких перспективах – читайте в материале Спорт24.

Семен Новиков стал чемпионом Европы по борьбе

11 февраля в решающем поединке борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг сошлись украинец Семен Новиков и титулованный венгр Виктор Леринц.

Нашего борца не смутили громкие титулы соперника (чемпион Европы-2017, бронзовый призер Европейских игр-2019 и обладатель трех медалей чемпионата мира) и в финале он разгромил соперника – 7:1, впервые став чемпионом Европы.

Соперник сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации. По результатам жеребьевки сборная Украины в апреле сыграет против теннисисток из Японии.

Матчи состоятся 17-18 апреля на территории Японии, которая судьбой жеребьевки стала принимающей стороной.

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"Динамо" в спарринге сыграло вничью с БАТЭ

Футболисты киевского "Динамо" 11 февраля на поле стадиона Cornelia города Белек сыграли вничью с белорусской командой БАТЭ – 1:1.

На 34-й минуте после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, пошел закид на Кендзеру, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич. Это единственный гол киевлян в этом матче.

Украинки заняли все места на пьедестале турнира в Польше

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли все три призовых места на соревнованиях по прыжкам в высоту в Бельско-Бяле (Польша).

Магучих третий раз в 2020 году стала лучшей на международных соревнованиях с результатом 1,96 м.

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Геращенко и Левченко показали одинаковую высоту 1,93 см. Ирина заняла второе место благодаря меньшему количеству попыток.