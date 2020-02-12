24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Конфликт Выхриста с Федерацией бокса, Олимпиада Украины и Беларуси: новости спорта 11 февраля

13 Читати новину українською
Главные новости спорта 11 февраля / Фото: VALENTYN OGIRENKO

Виктор Выхрист начинает войну с Федерацией бокса Украины после своего перехода в профессионалы. Борец Семен Новиков стал чемпионом Европы. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий вторника, 11 февраля.

Вихрист официально объявил о переходе в профессионалы 29 января и уже на следующий день получил дебютного соперника. На профессиональном ринге Виктор будет выступать под фамилией Фауст, а родным городом украинца указан немецкий Гамбург.

Смотрите также: Вихрист за 55 секунд одолел первого соперника в профи – видео

После подписания Вихристом контракта с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion, ФБУ на три года дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

Теперь Котельник готовит иск в суд на федерацию. Он считает, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты.

Украина рассмотрит возможность совместного проведения Олимпийских игр с Беларусью. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что этот вопрос требует более глубокого исследования.

Подробнее о таких перспективах – читайте в материале Спорт24.

11 февраля в решающем поединке борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг сошлись украинец Семен Новиков и титулованный венгр Виктор Леринц.

Нашего борца не смутили громкие титулы соперника (чемпион Европы-2017, бронзовый призер Европейских игр-2019 и обладатель трех медалей чемпионата мира) и в финале он разгромил соперника – 7:1, впервые став чемпионом Европы.

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации. По результатам жеребьевки сборная Украины в апреле сыграет против теннисисток из Японии.

Матчи состоятся 17-18 апреля на территории Японии, которая судьбой жеребьевки стала принимающей стороной.

К теме: Сборная Украины несмотря на поражение Свитолиной вышла в плей-офф Кубка Федерации – видео

Футболисты киевского "Динамо" 11 февраля на поле стадиона Cornelia города Белек сыграли вничью с белорусской командой БАТЭ – 1:1.

На 34-й минуте после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, пошел закид на Кендзеру, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич. Это единственный гол киевлян в этом матче.

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли все три призовых места на соревнованиях по прыжкам в высоту в Бельско-Бяле (Польша).

Магучих третий раз в 2020 году стала лучшей на международных соревнованиях с результатом 1,96 м.

Рекомендуем: Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих

Геращенко и Левченко показали одинаковую высоту 1,93 см. Ирина заняла второе место благодаря меньшему количеству попыток.

Боевики готовят нападение на ними же оккупированные населенные пункты, – ООС
сегодня
297
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ferrari Формула-1 Вольная борьба легкая атлетика Динамо Теннис Бокс Виктор Выхрист Спорт Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:15 Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
Юрій Семенюк 29
11 февраля 22:42 Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Юрій Семенюк 422
11 февраля 20:43 Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео
Юрій Семенюк 93
11 февраля 19:30 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 126
11 февраля 15:30 Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно
Ігор Саджениця 163
Новости
Больше новостей
Залиште відгук