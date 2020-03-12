Официальная дата боя Усика, УПЛ пройдет без зрителей и другие новости спорта 11 марта

В среду, 11 марта, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Объявлена официальная дата и место боя Усик – Чисора

Следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой состоится 23 мая в Лондоне.

Важно Усик продолжает активную подготовку к следующему бою – видео

Информацию о бое уже подтвердили оба промоутера украинца – Эдди Хирн и Александр Красюк.

Ближайшие туры УПЛ официально состоятся без зрителей

23-й и 24-й туры украинской Премьер-лиги будут сыграны при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

В случае продления карантина на территории Украины, запрет на посещаемость внутреннего первенства будет продолжен. Таким образом, 12 поединков УПЛ будут сыграны без зрителей. Среди них, дуэль донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которая состоится 22-го марта в 17:00.

Лидер "Шахтера" перенес операцию

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко перенес операцию на мениске. Игрок пропустит важные матчи как клуба, так и сборной.

Операцию Степаненко сделали в Лондоне. Процесс восстановления футболиста займет около месяца. Поэтому защитник пропустит как топ-матчи "Шахтера", так и сборной Украины.

"Динамо" вырвало победу у "Александрии" в Кубке Украины

11 марта "Динамо" прошло "Александрию" в матче 1/4 финала Кубка Украины – 1:0 в дополнительное время.

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Также в следующую стадию турнира прошли "Минай" и "Мариуполь". Еще один клуб определится 12 марта в матче "Десна" – "Ворскла".

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" могут перенести в Киев

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" должен пройти без зрителей из-за введенного в Украине общегосударственного карантина до 3 апреля. Поэтому донецкий клуб рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.

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