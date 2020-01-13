Золото Терлюги, 2-е поражение на Евро-2020, драки спортсменов и другие новости спорта 12 января

В воскресенье, 12 января, было немало интересных спортивных новостей. Это и золотая медаль украинской каратистки Анжелики Терлюги, второй матч сборной Украины по гандболу на Евро-2020 и окончание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Золотая медаль Терлюги

Сразу две награды получили украинские каратистки на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили). Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В финале она победила итальянку Сару Кардин 2:0. Еще одну медаль сборной Украины принесла Галина Мельник. Она завоевала бронзу в весовой категории до 68 килограммов, победив со счетом 3:0 Ферйал Абделазиз из Египта.

Второе поражение на гандбольном Евро-2020

Сборная Украины по гандболу проиграла и второй матч Чемпионата Европы 2020. На этот раз украинцы уступили сборной Австрии 30:34. Украинцы еще сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Для этого надо побеждать сборную Чехии с разницей в четыре гола (игра состоится 14 января) и надеяться, что Австрия победит Северную Македонию.

Провал на биатлоне

В последний день четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский и мужской масс-старт. У женщин победила финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Украинка Елена Пидгрушная финишировала только 18-й, сделав в общей сложности шесть промахов.

В женском зачете продолжает лидировать итальянка Доротея Вирер, которая набрала 390 баллов. Вторая – норвежка Тирил Экхофф, которая набрала 381 балл. На третьем месте норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая набрала 305 баллов. Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная. Лидер сборной Украины набрала 166 баллов и занимает 18-е место.

Мужской масс-старт выиграл французский биатлонист Мартен Фуркад. Украину в масс-старте представляли Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Оба тоже не смогли показать чистую стрельбу. Пидручный финишировал 15-м, Прима показал 24-й результат.

По итогам этапа сменился лидер общего зачета у мужчин. После четырех этапов лидерство потерял действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё. Он пропускал этап в Оберхофе из-за рождения ребенка. В его активе 374 очка и он занимает второе место.

Отсутствием Бё воспользовался Мартен Фуркад, который оформил золотой дубль в Оберхофе. Фуркад возглавил общий зачет, набрав 387 очков. Третье место в общем зачете занимает французский биатлонист Симон Дестьё, набравший 352 очка. Лучший из украинцев – Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины набрал 164 очка и занимает 19-е место.

"Днепр" в меньшинстве обыграл "Белый Барс"

"Днепр" в овертайме в меньшинстве вырвал победу у "Белого Барса". Основное время закончилось вничью 3:3. В овертайме "Белый Барс" имел возможность реализовать большинство 5х3, но вместо этого пропустил – Вадим Шепелев броском от синей линии принес херсонцам победу.

"Черкасские Мавпы" начинают год с домашней победы

Единственный матч состоялся и в украинской Суперлиге. Там "Черкасские Мавпы" принимали дома "Николаев". Отрыв в 12 очков, который хозяева сделали еще в первой четверти, позволил им в итоге праздновать победу 97:87.

Определился победитель теннисного ATP Cup

Сборная Сербии выиграла дебютный розыгрыш ATP Cup. В финале Сербия во главе с Новаком Джоковичем победила Испанию.

Драки в футболе и между украинцами и грузинами

Выходные выдались активными на драки. И не без участия украинцев.

На международном турнире по борьбе "Яшар Догу" в Стамбуле подрались украинские и грузинские спортсмены. В полуфинале соревнований в весовой категории до 79 килограммов за 10 секунд до финальной сирены грузинский борец Зураб Ербоцонашвили вел в счете 8:5 против украинца Магомеда Закариева. В украинца не выдержали нервы, и он ударил соперника в лицо. Грузин дал сдачу обидчику, после чего в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд.

Решением дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы оба борца дисквалифицированы с турнира в Стамбуле.

Бился и футболист. На Мальте. После удаления Антуан Камиллери отправил в нокаут помощника арбитра. На поле сразу же возникли столкновения. А главный судья матча сразу же остановил игру. Ее так и не восстановили.

Ломаченко отвечают стихами на его скандал

Скандал вокруг боксера Василия Ломаченко и его видео, где изображен спецназ России, никак не заканчивается. Сам боксер на него отреагировал стихотворением. Стихотворением решили ответить и Ломаченко.

"Реал" выиграл Суперкубок Испании

Определился обладатель Суперкубка Испании. Им стал мадридский "Реал", который в финале обыграл другой столичный клуб – "Атлетико". "Сливочные" этот матч доигрывали в меньшинстве. А победитель определился лишь в серии пенальти – игроки "Атлетико" не слишком удачно пробивали, в то время как футболисты "Реала" не промахивались с отметки.

Эксклюзив

С 12 по 15 января во львовском дворце спорта "Галичина" состоится международный футзальный турнир среди женских сборных Lviv Freedom Cup. Спорт24 пообщался с двумя футзалистками – Анастасией Клипаченко и Ириной Дубицкой.