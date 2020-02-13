Жалкие зарплаты игроков "Динамо", новая дата боя Постола и другие новости спорта 12 февраля

В среду, 12 февраля, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Новые дата и место боя Постол – Рамирес

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO. Его соперником будет действующий обладатель обоих чемпионских поясов Хосе Карлос Рамирес.

Предварительно бой должен был состояться 1 февраля на китайском острове Хайнань. Но его пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в Китае.

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По данным журналиста Майка Коппинджера, бой состоится в американском городе Фресно 9 мая.

Игроки "Динамо" получают жалкие официальные зарплаты

Игроки киевского "Динамо" продолжают получать официально довольно маленькую зарплату. А самая большая сумма – чуть более 20 тысяч гривен на месяц.

В документе указано, что среди игроков команды наибольшую зарплату официально получает Сергей Сидорчук – 20 647, 13 гривен в месяц. Один из лидеров команды Виктор Цыганков – 18 455,58 гривен. Легионер Беньямин Вербич – 15297,19 гривен. Такая же зарплата и у главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко – 15567,47 гривен.

Андрей Шевченко может возглавить "Милан"?

Технический директор Милана Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера клуба. Ее он может занять уже после Евро-2020.

Руководство "Милана" не слишком удовлетворено работой нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли. Команда в середине турнирной таблицы чемпионата Италии, а в последнем матче проиграла миланское дерби "Интеру" 4:2, хотя после первого тайма была впереди.

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Однако пока Шевченко отказался от этого предложения. Причина в том, что сборная Украины вышла на Евро-2020, и Шевченко не намерен покидать "сине-желтых", с которым пробился на турнир. Однако, вполне вероятно, что после Евро-2020 Шевченко таки примет предложение "Милана".

"Динамо" U-19 вылетело из Лиги чемпионов

В поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 уступило загребскому "Динамо" U-19 в серии пенальти.

Киевляне, которых тренирует Игорь Костюк, в нынешнем розыгрыше прошли "Шкендию" из Северной Македонии (8:0, 2:0) и греческий ПАОК (3:0, 2:2).

Состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

За сборную Украины в первой гонке побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Формула-1 официально отложила Гран-при Китая

Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса. На какую дату переносится этап в Шанхае, пока не решено.

"Динамо" неожиданно проиграло четвертой команде Казахстана

Киевское "Динамо" и казахстанский "Тобол" встретились в 11-м спарринге "бело-синих" на турецких сборах – 2:4.

В предыдущих матчах второго сбора киевляне одержали три победы и одну ничью. Словенскую "Олимпию" динамовцы одолели со счетом 5:0, норвежский "Стремсгодсет" – 3:0, "Борац" – 4:1. Ничья с БАТЭ – 1:1.