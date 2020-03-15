Евро-2020 перенесут, УПЛ пойдет на карантин и другие новости спорта 14 марта

В субботу, 14 марта, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

УЕФА вынужден перенести Евро-2020

Представитель исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что чемпионат Европы-2020 могут перенести на год вперед из-за пандемии коронавируса.

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Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет экстренное совещание в режиме видеоконференции с представителями всех 55-ти европейских футбольных ассоциаций. Ожидается, что по ее итогам будет объявлено о переносе Евро-2020 на следующий год.

Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса

Чемпионат Украины по футболу (УПЛ) может быть приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сейчас футбольные матчи в Украине проходят без зрителей.

Решение о приостановлении УПЛ будет принято во вторник, 17 марта. В этот день УПЛ проведет консультации с УЕФА по вопросу возможного прекращения чемпионата из-за коронавируса.

Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

В Контиолахти (Финляндия) состоялась последняя мужская гонка в рамках биатлонного сезона 2019/2020. Победу в гонке-преследовании получил француз Мартен Фуркад. Большой Хрустальный глобус как лучшему биатлонисту сезона достался норвежцу Иоганнесу Бё.

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Кайса Макаряйнен объявила о завершении карьеры

Звездная финская биатлонистка Кайса Макаряйнен, вслед за Мартеном Фуркадом, объявила о завершении карьеры.

Гонка преследование в Контиолахти стала для нее прощальной гонкой. Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях.

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