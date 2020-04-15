Возобновление матчей сборной Украины, бой Усика на НСК "Олимпийский": новости спорта 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Матчи национальных сборных не начнутся раньше 2021 года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о возможных сроках возобновления международных матчей, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса. Монтальяни не исключает, что матчи национальных сборных команд придется отложить до следующего года.

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Ранее УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных, в том числе плей-офф Евро-2020.

Из-за пандемии коронавируса в мире пришлось остановить практически все спортивные мероприятия. После завершения карантина нужно будет время, чтобы доиграть сезон, поэтому окна для сборных вряд ли удастся найти.

Чемпионский бой Усика может пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве

Промоутерская компания K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя украинца Александра Усика на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Александр Красюк всерьез думает, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Для того, чтобы продать арену, соперник Усика не должен выезжать на коляске. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира.

К слову Усик – Чисора: появилась новая дата поединка

Зеленский назначил стипендии олимпийцам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентские стипендии для выдающихся, а также молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

В частности, стипендия в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 027 грн) предназначена чемпиону мира 2019 года по греко-римской борьбе, народному депутату от "Слуги народа" Жану Беленюку, чемпионке мира 2019 года по дзюдо Дарье Билодид и чемпионке мира 2019 года по фехтованию Ольге Харлан.

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли Польшу в FIFA20

Сборная Украины сыграла против сборной Польши в видеоигру FIFA 20. Украинскую команду представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, а за Польшу играли Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

По сумме двух встреч Украина одержала победу со счетом 8:6. Видеозапись матчей опубликовал канал УАФ в YouTube.

УЕФА меняет формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА и Ассоциации европейских клубов определились с планом по возобновлению сезона в Европе. Все европейские лиги будут доиграны, а формат плей-офф еврокубков подвергнется изменениям.

Формат еврокубков претерпевает некоторые изменения. В частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать после окончания матчей национальных чемпионатов. При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводиться на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их за две недели.

Интервью Александра Алиева о Крыме, России и российском паспорте

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал интервью российскому изданию Sport24. Александр, который родился в России, рассказал об отношении к президенту РФ Владимиру Путину и прокомментировал аннексию Крыма.

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