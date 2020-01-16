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Новый клуб Лунина, золото Юношеской Олимпиады, асист Малиновского и другие новости 15 января

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Главные спортивные новости 15 января

Андрей Лунин перешел в новый клуб на правах аренды, украинские хоккеисты разыграли золотые медали зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, а Руслан Малиновский отметился результативным действием во втором матче подряд. О главных новостях спорта 15 января – в обзоре Спорт24.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком испанского клуба "Овьедо". Лунин перешел на правах аренды до конца сезона.

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Лунин уже начал тренировку с "Овьедо". Ожидается, что украинец может дебютировать за новую команду уже завтра в матче против "Альмерии".

Медальная копилка Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх пополнилась двумя наградами. Украинцы завоевали золото и серебро по хоккею 3х3.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин из команды Green и Денис Пасько из команды Red. Команда Трошкина одержала убедительную победу. Борьба шла только в первом периоде, который завершился победой Green со счетом 3:2.

Таким образом, Трошкин принес Украине золото Юношеской Олимпиады. Денис Пасько пополнил копилку Украины серебром.

Также 15 января Украина получила и третью награду. Спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе "Team Vision" завоевали бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде. На стадии 1/8 финала она прошла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер.

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Матч продлился всего 46 минут. Ястремская выиграла первый сет 6:3, при том, что на старте отдала сопернице свою подачу. Во втором сете украинка была впереди 2:0. Однако Анжелик Кербер отказалась продолжать игру. Такое решение немка объяснила травмой задней поверхности бедра.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативным действием за "Аталанту" в Кубке Италии. Его команде в 1/8 финала противостояла "Фиорентина".

В первом тайме "фиалки" открыли счет: на 11 минуте гол забил Патрик Кутроне, который недавно перешел из "Вулверхэмптона". После перерыва "Аталанта" отыгралась благодаря Малиновскому. Украинский футболист на 67 минуте сделал классный прострел в штрафную хозяев, который замкнул Иличич.

Для Малиновского это второе подряд результативное действие в составе "Аталанты". 11 января Руслан принял участие в голевой атаке своей команды в матче с "Интером".

Футболисты "Динамо" отправились на первый тренировочный сбор в Турции. Вместо традиционной испанской Марбелье киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили свои сборы еще в 2003 году, именно под руководством нынешнего тренера.

Также футболисты уже провели первую тренировку – смотрите как это было.

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА. За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com было получено более двух миллионов голосов.

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  • Алиссон Беккер ("Ливерпуль")
  • Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • Маттейс де Лигт ("Ювентус")
  • Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  • Фрэнки Де Йонг ("Барселона")
  • Садьо Мане ("Ливерпуль")
  • Лионель Месси ("Барселона")
  • Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • Роберт Левандовский ("Бавария")

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов допинг-контроля Беспутина.

28-летний российский боксер провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал вакантный титул WBA, выиграв у Раджаба Бутаева решением судей.

Украинский защитник "Леганес" Василий Кравец продолжит карьеру в "Луго". Аренда рассчитана до конца сезона.

Официальная презентация состоится 16 января. 22-летний Кравец играл за "Луго" с 2017-го по 2019 год.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Василий Кравец Андрей Лунин Даяна Ястремская Динамо Теннис Футбол Хоккей Спорт
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