Новый клуб Лунина, золото Юношеской Олимпиады, асист Малиновского и другие новости 15 января

Андрей Лунин перешел в новый клуб на правах аренды, украинские хоккеисты разыграли золотые медали зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, а Руслан Малиновский отметился результативным действием во втором матче подряд. О главных новостях спорта 15 января – в обзоре Спорт24.

Андрей Лунин сменил клуб

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал игроком испанского клуба "Овьедо". Лунин перешел на правах аренды до конца сезона.

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Лунин уже начал тренировку с "Овьедо". Ожидается, что украинец может дебютировать за новую команду уже завтра в матче против "Альмерии".

Украинцы разыграли золото на юношеской Олимпиаде

Медальная копилка Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх пополнилась двумя наградами. Украинцы завоевали золото и серебро по хоккею 3х3.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин из команды Green и Денис Пасько из команды Red. Команда Трошкина одержала убедительную победу. Борьба шла только в первом периоде, который завершился победой Green со счетом 3:2.

Таким образом, Трошкин принес Украине золото Юношеской Олимпиады. Денис Пасько пополнил копилку Украины серебром.

Также 15 января Украина получила и третью награду. Спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе "Team Vision" завоевали бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

Даяна Ястремская одолела экс-первую ракетку мира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде. На стадии 1/8 финала она прошла бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер.

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Матч продлился всего 46 минут. Ястремская выиграла первый сет 6:3, при том, что на старте отдала сопернице свою подачу. Во втором сете украинка была впереди 2:0. Однако Анжелик Кербер отказалась продолжать игру. Такое решение немка объяснила травмой задней поверхности бедра.

Руслан Малиновский отметился результативным пасом за "Аталанту"

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативным действием за "Аталанту" в Кубке Италии. Его команде в 1/8 финала противостояла "Фиорентина".

В первом тайме "фиалки" открыли счет: на 11 минуте гол забил Патрик Кутроне, который недавно перешел из "Вулверхэмптона". После перерыва "Аталанта" отыгралась благодаря Малиновскому. Украинский футболист на 67 минуте сделал классный прострел в штрафную хозяев, который замкнул Иличич.

Для Малиновского это второе подряд результативное действие в составе "Аталанты". 11 января Руслан принял участие в голевой атаке своей команды в матче с "Интером".

"Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Турцию

Футболисты "Динамо" отправились на первый тренировочный сбор в Турции. Вместо традиционной испанской Марбелье киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили свои сборы еще в 2003 году, именно под руководством нынешнего тренера.

Также футболисты уже провели первую тренировку – смотрите как это было.

Символическая сборная 2019 года от УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА. За полтора месяца, пока шли выборы Команды года-2019 по версии UEFA.com было получено более двух миллионов голосов.

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Алиссон Беккер ("Ливерпуль")

Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Маттейс де Лигт ("Ювентус")

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Фрэнки Де Йонг ("Барселона")

Садьо Мане ("Ливерпуль")

Лионель Месси ("Барселона")

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Роберт Левандовский ("Бавария")

Друг Ломаченко и Усика попался на допинге

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов допинг-контроля Беспутина.

28-летний российский боксер провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал вакантный титул WBA, выиграв у Раджаба Бутаева решением судей.

Василий Кравец сменит клуб в Испании

Украинский защитник "Леганес" Василий Кравец продолжит карьеру в "Луго". Аренда рассчитана до конца сезона.

Официальная презентация состоится 16 января. 22-летний Кравец играл за "Луго" с 2017-го по 2019 год.