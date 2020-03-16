Второе поражение "Шахтера" в сезоне, бой Ломаченко перенесут: новости спорта 15 марта
В воскресенье, 15 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
"Заря" победила "Шахтер" в 23 туре УПЛ
"Шахтер" потерпел второе поражение в рамках чемпионата Украины сезона 2019/2020. 15 марта в Запорожье чемпионы Украины проиграли "Заре" – 1:0.
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По итогам 23 туров "Шахтер" обеспечил себе комфортное преимущество над преследователями. Помешать "Шахтеру" стать чемпионом может только чудо или коронавирус. А "Заря" ведет борьбу с "Динамо" и "Десной" за серебряные и бронзовые награды чемпионата. Все три команды после 23 туров держатся в пределах трех очков.
Бой Ломаченко – Лопес перенесут
Поединок украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса могут перенести. Причина – пандемия коронавируса.
Владельцы арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где должен состояться бой, не готовы провести событие без зрителей. Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая.
Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА готовит революционную формулу для закрытия европейских соревнований. Руководители решили завершить Лигу Чемпионов и Лигу Европы по формату Финала четырех, такая система используется в баскетбольной Евролиге.
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По плану четыре лучшие команды сыграют полуфинал (именно один матч) и финал в ранее определенных городах (Лига Чемпионов в Стамбуле, а Лига Европы в Гданьске) в течение четырех дней. Целью такого плана от УЕФА является уменьшение количества матчей в еврокубках, что открыло бы больше пробелов в календаре, чтобы закрыть различные чемпионаты лиг, которые были отложены в Европе.
В Греции застряла одна из спортивных сборных Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге SkyUp по эвакуации украинцев из Италии сообщил, что в Греции застряла сборная Украины.
Однако, о какой именно спортивной сборной идет речь – неизвестно. Сейчас Украина работает над ее возвращением домой.
Итоги биатлонного сезона от Спорт24
14 марта официально завершился биатлонный сезон 2019/2020. Из-за пандемии коронавируса последний, 9-й этап в Норвегии, был отменен. Зато в Контиолахти не состоялись две эстафеты. Завершение сезона при форс-мажорных обстоятельств повлияло на финальное распределение мест.
Что подарил этот биатлонный сезон Украине и миру – читайте в материале Спорт24.
Чемпионка Украины по легкой атлетике сбила насмерть беременную женщину
Автомобиль Mitsubishi Pajero сбил насмерть на пешеходном переходе женщину. Произошло это в Николаеве. Местные СМИ пишут, что погибшая была беременной, а за рулем автомобиля сидела известная спортсменка, чемпионка Украины Ольга Ладыга.
В 2013 году Ладыга была чемпионкой Украины по прыжкам в высоту среди юниоров. Сейчас работает в фитнес-бизнесе.
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