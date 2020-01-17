Провал Лунина, финал Ястремской, сборная без тренера и другие новости спорта 16 января

Украинские и мировые спортсмены по разному провели 16 января. Для кого-то этот день отметился успехом, как для украинки Даяны Ястремской, которая впервые в карьере вышла в финал турнира серии Premier. Для некоторых же не очень, как для вратаря Андрея Лунина, который пропустил два гола в дебютном матче за испанский "Овьедо". О главных новостях спорта 16 января – в материале Спорт24.

Матч Лунина

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл дебютный матч за испанский "Овьедо". Дебют получился неудачным. Сначала Лунин пропустил гол с пенальти. А затем ошибся на выходе, и второй гол уже был забит в пустые ворота.

Финал Ястремской и соперницы на Australian Open-2020

Однако лучше этот день провела теннисистка Даяна Ястремская. Она в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла белоруску Арину Сабаленка. И теперь сыграет в финале. Это ее первый финал турнира серии Premier. И впервые она обыграла сразу трех теннисисток из топ-20 на одном турнире.

Также состоялась жеребьевка первого в теннисном сезоне турнира серии Grand Slam – Australian Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки.

Результаты биатлона

Украинские биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный попали в топ-10 спринтерской гонки в Рупольдинге. Артем стал седьмым, а капитан сборной Украины замкнул первую десятку. Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету. Гонка в рамках 5 этапа Кубка мира состоится 17 января в Рупольдинге. Сборная Украины выступит в так называемом "золотом" составе, который выиграл эстафету на Олимпийских играх 2014 в Сочи: Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

Сборная без тренера после провала на Евро-2020

Мужская сборная Украины по гандболу осталась без тренера. Сергей Бебешко покинул тренерское кресло после провала на Евро-2020.

Беринчик будет защищать чемпионский титул

Украинский боксер Денис Беринчик возвращается в ринг. Следующий поединок Денис проведет 22 февраля в Броварах. Там он будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Борьба с договорными матчами

В соседней Беларуси борьба с договорными матчами продолжается активнее, чем в Украине. Двое футболистов получили пожизненную дисквалификацию. Среди них и бывший игрок "Карпат". В целом наказания получили 16 спортсменов.

Доходы клубов: Украина пасет задних

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года. Согласно данным УЕФА, Англия имеет наибольший доход в Европе. Украина в рейтинге расположилась на 21 месте из 55 стран. Кроме топ-10 стран, Украину в рейтинге опередили Казахстан, Польша, Венгрия, Греция, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Швейцария, Шотландия. Доход украинских клубов в 2018 году составил 111 миллионов евро.

Параллельно с этим, испанская "Барселона" возглавила рейтинг европейских топ-клубов, получив рекордный доход в сезоне 2018/19.

Результаты Суперлиги

"Черкасские Обезьяны" победили дома "Харьковских Соколов" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч – 91:77. Пятый матч в сезоне сыграли между собой "Киев-Баскет" и "Днепр". Сильнее оказались киевляне – 97:92

Результаты УХЛ

Зато еще один киевский клуб – хоккейные "Ледяные Волки" – уступили дома "Донбассу" 0:5.

Трансферы

Футболист сборной Украины Василий Кравец покинул "Леганес". Защитник продолжит карьеру в клубе испанской Сегунды – "Луго". Кравец перешел в "Луго" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Хорватский футболист Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.

"Олимпик" подтвердил переход грузинского полузащитника Темура Чогадзе. С 21-летним вингером подписан контракт сроком на 1,5 года.

"Колос" объявил о переходе пяти футболистов. Контракт с клубом из Ковалевки подписали Андрей Богданов, Кирилл Петров, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Евгений Ефремов.

Эксклюзив

Богдана Лехман только год занимается армреслингом, ей только 14 лет, но она уже имеет звание чемпионки мира до 15 лет и стала второй на Кубке Украины среди взрослых в весе до 60 кг. Спорт24 пообщался с юной спортсменкой из Закарпатья и узнал, как она пришла в спорт, сколько тренируется, влияют ли на нее стереотипы о девушках в "мужских" видах спорта и какие цели ставит перед собой.