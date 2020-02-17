Провал Украины на чемпионате мира по биатлону, проблемы "Мансити" и другие новости 16 февраля
Спортивный уикенд был богатым на различные события. Спорт24 предлагает ознакомиться с главными событиями, которые произошли 16-го февраля.
Провал сборной Украины на ЧМ-2020
В воскресенье, 16-го февраля, в итальянском Антхольце состоялись две гонки в рамках чемпионата мира по биатлону.
Ни женская, ни мужская сборные Украины зацепиться за награды не сумели.
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Среди представительниц Украины лучший результат продемонстрировала Елена Пидгрушная.
Стартовав четвертой, она пересекла финишную черту только 13-ой. Победу отпраздновала Доротея Вирер.
В мужской команде лучший результат у Артема Примы – 24 ступенька. Зато неожиданную победу одержал француз Эмильен Жаклен.
Также после гонки лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пожаловался на боль в спине. Дмитрий пропустит индивидуальную гонку.
Результативный пас Кравца
Футболист сборной Украины Василий Кравец провел четвертый матч за испанский "Луго" в этом сезоне.
Во второй по значимости лиге Испании его команда одолела "Фуенлабраду". "Луго", который борется за выживание, победил середняка турнирной таблицы со счетом 1:0.
На 76 минуте Кравец выполнил классный прострел с левого фланга. Сиди Эль-Хасен решил не портить прекрасную передачу украинца и направил мяч точно в ворота.
Проблемы "Манчестер Сити"
Для "Манчестер Сити" нарушение правил финансового фэйр-плей может иметь фатальные последствия. Кроме отстранения от еврокубков на 2 сезона, "горожане" могут потерять титул чемпионов Англии 2014 года.
Английская лига может задним числом снять с "Манчестер Сити" очки. Клуб могут лишить чемпионства 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.
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Вероятно, что звание чемпионов Англии перейдет в "Ливерпуль", если АПЛ решит наказать "Манчестер Сити". Таким образом, это будет 19-е чемпионство для "Ливерпуля" и первое в рамках АПЛ.
Учитывая, что "Ливерпуль" практически выиграл АПЛ сезона 2019/2020, то в активе "мерсисайдцев" будет 20 титулов – столько же у "Манчестер Юнайтед".
Фиаско Цуренко
Леся Цуренко не смогла выиграть турнир ITF в Каире (Египет). В финальном матче украинка проиграла Ирине Бегу из Румынии (118 в рейтинге WTA).
Матч длился почти два с половиной часа. Теннисистки обменялись победами в двух стартовых сетах. Поэтому судьба титула решалась в последней партии.
Цуренко оформила брейк на старте сета, но 29-летняя Бегу после этого выиграла 4 гейма, а затем и матч.
Для Цуренко это был первый финал с 6-го января 2019 года. Тогда в финале турнира WTA в Брисбене украинка проиграла Каролине Плишковой.
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