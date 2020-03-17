Досрочное завершение УПЛ, первая смерть футболиста от коронавируса: новости спорта 16 марта

В понедельник, 16 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Шахтер" могут досрочно признать чемпионом УПЛ

В УЕФА склоняются к мнению, чтобы признать чемпионом те команды, которые сейчас занимают первые места. И вообще закончить все европейские чемпионаты по итогам последнего сыгранного тура целиком. И, соответственно, сформировать турнирную таблицу (а значит и места в еврокубках).

К слову Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

Если такое решение будет принято, то чемпионом Украины станет донецкий "Шахтер". А серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов получит луганская "Заря". Киевское "Динамо" станет бронзовым призером и будет вынуждено выступать в Лиге Европы. Там же будут выступать черниговская "Десна" и "Александрия". Вылетят из УПЛ львовские "Карпаты".

Испанский футболист Франциско Гарсия скончался от коронавируса

В Испании умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер из-за коронавируса в Испании.

Франциско Гарсия выступал за любительский футбольный клуб "Атлетико Портада Альта" из Малаги. Он также работал наставником юношеской команды. Однако у него обнаружили онкологические заболевания, и он был в группе риска. Коронавирус Covid-19 только ухудшил ситуацию, и в воскресенье, 15 марта, Франциско Гарсия умер.

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УЕФА предлагают альтернативное место для проведения Евро-2020

Турция проявляет желание самостоятельно провести чемпионат Европы по футболу. Турецкая сторона якобы уже предложила УЕФА провести Евро-2020.

Турция хочет быть единственной страной, которая примет чемпионат Европы. Таким образом, континентальное первенство удастся провести вовремя. Президент Турции Реджеп Эрдоган в хороших отношениях с президентом УЕФА Александером Чефериным.

Сборную Украины по дзюдо эвакуировали из Греции

Сборная Украины по дзюдо находилась в Греции, когда в Европе (и Украине, в частности) начали массово отменять сообщения между странами из-за коронавируса.

Наши спортсменки должны были возвращаться из греческих Салоник, их рейс отменили. Поэтому девушки могли остаться там на все время карантина. Ведь с полуночи 16 марта Украина закрыла въезд для иностранцев, а часть пунктов пропуска закрыли. Но все же сборной Украины по дзюдо (14 спортсменок и тренер) удалось вернуться в Украину. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Перенос Евро-2020: плюсы и минусы для сборной Украины

С 12 июня по 12 июля 2020 года на полях 12 стран должен был пройти чемпионат Европы по футболу. Коррективы в планы УЕФА внесла пандемия коронавируса. 17 марта УЕФА проведет экстренное заседание, на котором, вероятно, главной темой будет Евро-2020. Ожидается, что турнир перенесут. Вероятные даты – декабрь 2020 года и лето 2021.

О плюсах и минусах переноса турнира для сборной Украины – читайте в материале Спорт24.

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