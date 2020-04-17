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Шевченко может возглавить "Челси", даты финалов еврокубков и другие новости спорта 16 апреля

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Главные новости спорта 16 апреля / УАФ

В четверг, 16 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Карьера наставника сборной Украины Андрея Шевченко после удачной Лиги наций и отбора на чемпионат Европы может стремительно пойти вверх. Украинского тренера сватают в лондонский "Челси".

К слову Андрей Шевченко определился с будущим после сборной Украины – признание помощника

Шевченко может стать претендентом на пост главного тренера "Челси", когда клуб покинет нынешний наставник Фрэнк Лэмпард. Наставник сборной Украины остается в дружеских отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и часто посещает матчи команды.

Вместе с тем, Шевченко замечают в ложе Марины Грановской, которая является директором "Челси". Кроме того, Андрей Шевченко проживает в Лондоне.

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжается. Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшийся турнир – в августе.

В свою очередь, финал Лиги Европы может пройти 26 августа.

Футбольный клуб "Олимпик" проиграл дело о договорных матчах в Спортивном арбитражном суде (CAS). Украинский клуб судился с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). По словам президента УАФ Андрея Павелко, это первый успех его команды в борьбе с матчами с фиксированными результатами на высоком уровне.

В чем обвиняют ФК "Олимпик"?

  • Команды "Олимпика" U-19 и U-21 были уличены в договорных матчах и отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.
  • Это обусловило автоматический отказ в выдаче лицензии клубу, ведь участие молодежных команд в чемпионате обязательно согласно регламенту.
  • Однако "Олимпик" все же получил лицензию и продолжил выступать в украинской Премьер-лиге.
  • По сообщению FootballHub, за договорные матчи пожизненно были дисквалифицированы следующие футболисты: Назар Единак, Вадим Счастливцев, Владислав Писковой, Артем Козлов, Лука Надирадзе, Богдан Степаненко.
  • Донецкий клуб считает, что Комитет по этике и честной игре сфальсифицировал расследование по делу договорных матчей с участием "Олимпика" U-21 и U-19. Это и стало причиной обращения в CAS.

В женской сборной Украины по биатлону в следующем сезоне будет новый тренер. Словацкий специалист Юрай Санитра является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Украины.

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Сейчас Юрай Санитра является старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону. Санитра продолжит тренировать и мужскую команду.

Экс-футболист "Динамо" Олег Саленко попал в неприятную ситуацию, которая еще была и снята на телекамеры. Бывший игрок был замечен возле одного из футбольных полей в Киеве, когда наблюдал за игрой двух команд – вероятно, он организовал матч. Саленко нарушил меры карантина – запрет массовых скоплений людей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Лига чемпионов Лига Европы Динамо ФК Олимпик Новости биатлона Челси Андрей Шевченко УЕФА Футбол Новости Спорта Спорт
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