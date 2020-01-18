Пидгрушная покидает сборную, скандал из-за поездки в Россию и другие новости спорта 17 января

В пятницу, 17 января, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самом главном – читайте в обзоре Спорт24.

Женская сборная Украины по биатлону потеряла медаль на этапе Кубка мира

В немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета в рамках 5 этапа Кубка мира по биатлону. Украинская сборная финишировала на 6 строчке, хотя была близка, чтобы получить награду.

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Победу в драматической гонке одержала сборная Норвегии, для которой это уже четвертая победа в сезоне. Вторую ступень заняла Франция. Третье место на подиуме в Швейцарии.

Пидгрушная покидает лагерь сборной Украины

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная покидает лагерь женской сборной после эстафеты в Рупольдинге. Еще перед последней стрельбой сборная Украины сохраняла шансы на медали эстафеты. Однако Пидгрушная закрыла все мишени, использовав аж 3 дополнительных патрона, что отбросило команду на шестое место.

Пидгрушная 17 января отправилась в Поклюке (Словения), где будет акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира.

"Агробизнес" расторг соглашение с футболистом после его путешествия в Россию

Футбольный клуб "Агробизнес" с Волочиска разорвал соглашение с игроком Игорем Сикорским. Причиной стало посещение спортсменом России.

Соглашение с игроком было расторгнуто в одностороннем порядке в связи с нарушением пункта "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

Также сам футболист уже отреагировал на этот скандал.

Утверждены даты и время первых официальных матчей УПЛ в 2020 году

Футбольный год в Украине откроется двумя матчами – в Мариуполе и Львове. Они состоятся в субботу, 22 февраля, и начнутся в 14:00. В первом "Мариуполь" примет "Зарю", а во втором "Карпаты" будут противостоять "Днепр-1". Еще один матч субботы "Олимпик" – "Львов" начнется в 17:00.

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Продолжится 19-й тур матчами в воскресенье, 23 февраля. В этот день сыграют "Александрия" – "Колос" (матч начнется в 14:00), а также "Динамо" – "Ворскла" и "Шахтер" – "Десна" (оба матча начнутся в 17:00).

Владимир Кличко мог стать бойцом UFC

Владимир Кличко рассказал, что мог бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Владимир убежден, что быть бойцом MMA сложнее, чем боксером.

В то же время Кличко рассказал, что не стал бы бойцом UFC из-за проблем со спиной.

"Карпаты" остались без двух лидеров

Львовские "Карпаты" попрощались с португальским нападающим Кристианом Понде и аргентинцем Франциско Ди Франко.

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Действие контракта с Понде было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Зато Франциско Ди Франко перешел в СК "Днепр-1". "Карпаты" сообщили, что согласовали все детали по переходу аргентинца.

Сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020

Тренировочной базой сборной Украины на время чемпионата Европы станет стадион в городе Волунтари. Город Волунтари расположен возле Бухареста, где "сине-желтые" сыграют два матча.

Местная арена названа в честь бывшего футболиста сборной Румынии Ангела Йордэнеску и рассчитана на 4,6 тысячи мест.

Александр Усик отметил 33-летие

17 января звезда украинского бокса Александр Усик (17-0, 13 КО) празднует свое 33-летие. Спорт24 собрал всю интересную информацию о карьере боксера.