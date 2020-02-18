"Шахтер" отдал Бутко в "Лех", смерть украинского спортсмена в Китае: новости спорта 17 февраля

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко официально перешел в польский "Лех". Украинский фигурист Николай Бондарь ушел из жизни в возрасте 29 лет. Спорт24 подводит итоги спортивных событий понедельника, 17 февраля.

Богдан Бутко официально перешел в польский "Лех"

Футболист сборной Украины и "Шахтера" Богдан Бутко официально перешел в польский "Лех". Клубы договорились об аренде футболиста. Арендное соглашение с польским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Примечательно: Бутко покинул "Шахтер" из-за сборной Украины

Польский клуб также подтвердил переход Бутко. В своем твиттере "Лех" опубликовал эффектный ролик о Богдане.

В Китае умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известный украинский фигурист Николай Бондарь ушел из жизни в возрасте 29 лет. Николай – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при.

После завершения карьеры фигурист Бондарь работал тренером в Китае, в городе Сучжоу (находится недалеко от Шанхая).

Причина смерти спортсмена неизвестна. Сейчас в Китае – эпидемия короновируса 2019-nCoV, но Сучжоу не находится в эпицентре распространения опасной болезни, однако в городе тщательно проводят противоэпидемические мероприятия.

Государственное агентство спорта возглавил Сергей Левчук

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавил Государственное агентство спорта. Левчук стал победителем конкурса на главу ведомства, которое вскоре начнет свою работу. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. По его словам, в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.

Примечательно: Украинские спортсмены вынуждены выступать на территории страны-агрессора России, – Бородянский

Состав на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную гонку. Женская "индивидуалка" состоится во вторник, 18 февраля.

Состав сборной Украины: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко.

Капитан команды Елена Пидгрушная пропустит гонку. Ее решили приберечь на классическую эстафету. Индивидуальная гонка будет важной для украинки Юлии Джимы. 29-летняя спортсменка претендует на малый Хрустальный глобус в сезоне 2019/2020.

Подробнее о шансах Юлии Джимы – читайте в материале Спорт24.

Лауреаты "Героев спортивного года-2019"

Во время XIV Всеукраинской торжественной церемонии будут отмечены лауреаты "Героев спортивного года-2019". Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) назвал претендентов в номинации "Народный выбор" и сообщил о том, что голосование уже открыто.

Претенденты на награду "Народный выбор":

Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион II Европейских игр по греко-римской борьбе (87 кг).

Дарья Билодид – чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48 кг).

Дмитрий Подручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования).

Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

Василий Ломаченко празднует 32-летие

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечается день рождения. В этом году выдающемуся спортсмену исполнилось 32 года. Редакция Спорт24 собрала информацию о непростом пути к успеху Василия Ломаченко и самых важных боях в его карьере.

Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф

Уже во вторник, 18 февраля, восстановится престижный клубный турнир Европы – Лига чемпионов. Кроме горячих матчей, украинские болельщиков ждут поединков с участием земляков Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Чего ждать от первого раунда плей-офф – читайте в материале Спорт24.

Элина Свитолина теряет позиции в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лишь одна украинка из топ-200 улучшила свое место в рейтинге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская осталась на 26-й позиции.