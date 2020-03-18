Перенос Евро-2020, приостановка украинского футбола и другие новости спорта 17 марта

Во вторник, 17 марта, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

УЕФА официально перенес Евро-2020

УЕФА на экстренном заседании 17 марта принял решение относительно чемпионата Европы по футболу 2020. Турнир официально перенесен из-за коронавируса.

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УЕФА принял решение, что чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.

Чемпионат Украины по футболу официально приостановили

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех соревнований на территории страны.

Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА – приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

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Сборная Украины по футболу не сыграет с Францией и Польшей в марте

Товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши, которые должны состояться в марте, вероятно, будут отменены. 27 марта "сине-желтые" в Париже должны были встретиться с Францией, а 31-го в Хожуве с Польшей.

Сбор национальной команды Украины, который должен был начаться на следующей неделе, также отменен. В УЕФА заявили, что товарищеские матчи, запланированные на конец марта, пройдут в июне.

Сборную Украины по боксу экстренно эвакуировали из Лондона

В связи с чрезвычайно напряженной ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, уже стартовавший в Лондоне боксерский Европейский лицензионный турнир остановлен.

Федерация бокса Украины экстренно эвакуировала национальную сборную по боксу из Лондона. Для возвращения украинской делегации был нанят чартерный самолет из столицы Великобритании в Киев.

Второй игрок "Ювентуса" заболел коронавирусом

Итальянский "Ювентус" сообщил о еще одном заболевшем футболисте. Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник Блез Матюиди.

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Матюиди – второй игрок "Ювентуса" после Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус. Также вирус COVID-19 был подтвержден у пяти футболистов "Сампдории" и трех игроков "Фиорентины".

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