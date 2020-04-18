Новая дата боя Ломаченко, клуб УПЛ сократил зарплаты игрокам: главные новости спорта 17 апреля

Бой Василия Ломаченко откладывается, а украинский футбольный клуб урезал зарплаты игрокам. Главные новости спорта за 17 апреля читайте в дайджесте.

Бой Ломаченко откладывается

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится в ближайшие несколько месяцев.

Глава промоутерской Top Rank Боб Арум, который организует бой, дал неутешительный прогноз относительно даты поединка.

Арум заявил, что бой, возможно, состоится в сентябре или октябре.

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Также Арум рассказал, какой сценарий поединка его устроит. По словам промоутера, худший вариант, если Ломаченко одержит легкую победу, а лучший – яркая победа Лопеса.

Впрочем, Арум не берется прогнозировать, кто одержит победу.

Клуб УПЛ урезал зарплаты на 50%

В Украине первый клуб Премьер-лиги решил сократить зарплаты игрокам из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Зарплаты футболистам урезал ПФК "Львов". Журналист телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Игорь Бурбас сообщил в твиттере, что ПФК "Львов" урезал зарплаты на 50%.

В клубе это решение не комментируют.

Украинские легкоатлеты не получат финансовую помощь

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) прекратит выплачивать ежегодную финансовую помощь национальным федерациям.

Об этом заявил председатель Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул.

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По его словам, из-за пандемии коронавируса спорт почувствует большой удар в экономическом плане.

"Федерация легкой атлетики Украины уже получила уведомление от Международной ассоциации легкоатлетических федераций о том, что ежегодная помощь, которую мы традиционно получали, теперь выплачиваться не будет", – сказал Гоцул.

УЕФА переносит старт нового сезона еврокубков

Старт следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы будет смещен в календаре.

УЕФА планирует провести первые матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируется начать 22 октября.

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Квалификация евротурниров начнется гораздо раньше: в конце июля – начале августа.

Ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы должны пройти 13 августа.

В документе УЕФА, на который ссылается издание, сказано, что национальные турниры должны быть завершены до 31 июля.

Это означает, что договора некоторых игроков, которые заканчиваются 30 июня, нужно будет продлить на месяц.

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