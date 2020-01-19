Победа МакГрегора, рекорд Михайлюка, серебро в биатлоне и другие новости спорта 18 января

В субботу, 18 января, было немало интересных спортивных событий. Это и бой Конора МакГрегора против Дональда Серроне. И результативная игра Святослава Михайлюка в матче НБА. А также выступления украинца на соревнованиях по биатлону. О самом интересном и важное в мире спорта 18 января — в материале Спорт24.

МакГрегор победил Серроне за 40 секунд

Лишь 40 секунд понадобилось Конору МакГрегор, чтобы победить Дональда Серроне. Хотя судьи могли остановить бой еще раньше. Ждали, когда кровь прольется на октагоне, наверное.

Пояс чемпиона МакГрегор не получил, но вернулся в UFC красиво.

Наши в биатлоне: восьмые в мужской эстафете, серебро Ткаленко

Мужская сборная Украины финишировала восьмой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победили французы.

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко получил серебряную награду в гонке преследовании на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли. Для украинца это первый подиум на соревнованиях такого уровня.

Мировой рекорд Магучих

Ярослава Магучих повторила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

Новое достижение Михайлюка

Продолжает устанавливать рекорды (правда, собственные) и украинский баскетболист Святослав Михайлюк в матчах НБА. На этот раз он набрал 25 очков в матче против "Атланты", за которую выступает другой украинец Алексей Лень. Правда украинской дуэли на паркете не получилось из-за травмы Леня, а "Детройт" без проблем победил "Атланту".

Первая награда украинских теннисисток

Украинка Надежда Киченок и Саня Мирза из Индии стали победительницами теннисного турнира в австралийском Хобарте с призовым фондом более 250 тысяч долларов в парном разряде. В матче за титул Киченок в дуэте с Мирзой одолела китайскую пару Пен Шуай/Чжан Шуай – 6:4, 6:4.

Майвезер обошел Кличко

Легендарный американец Флойд Мейвезер признан лучшим боксером прошлого десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). В борьбе за награду Мейвезер обошел Мэнни Пакьяо, Сауля Альвареса, Андре Уорда и Владимира Кличко.

Полиция остановила Усика

Украинского боксера Александра Усика за рулем автомобиля остановила полиция Киева. После остановки милиционер попросил спортсмена показать документы. А после этого сделать селфи.