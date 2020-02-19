Поражение Свитолиной и фиаско Джимы, возвращение Лиги чемпионов – главные новости 18 февраля

18-го февраля футбольные болельщики дождались возвращения матчей Лиги чемпионов, а сторонники биатлона – чемпионата мира. Главные новости 18-го февраля – читайте в материале Спорт24.

Фиаско Свитолиной и Ястремской

Сильнейшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская синхронно зачехлили ракетки уже в первом раунде турнира WTA в Дубае.

Свитолина, которая дважды выигрывала турнир в Дубае (2017, 2018), за один час проиграла американке Дженнифер Брэди (WTA 52) со счетом 2:6, 1:6.

Кстати: Свитолина опустилась на две позиции в рейтинге WTA, в топ-100 лишь три украинки

17-го февраля Свитолина потеряла две позиции в рейтинге WTA из-за поражения в 1/8 финала турнира в Хуахине (Таиланд). Пока пребыванию Элины в топ-10 рейтинга ничего не грозит.

Я все еще пытаюсь найти способ, как прервать эту плохую серию результатов. Я ищу, что мне нужно улучшить, чтобы изменить эту плохую динамику. Мне нужно быть сильнее физически и быть в лучшей форме. Все нужно улучшить. Я тяжело работаю, но что-то на этот момент идет неправильно,

– заявила Свитолина после игры.

Однако Даяна Ястремская в 1/16 финала турнира в Дубае уступила россиянке Веронике Кудерметовой.

Теннисистки обменялись победами в стартовых партиях и судьба матча решалась в третьем сете.

Ястремская сделала 2 брейка и повела в решающей партии со счетом 5:2. Но россиянка выиграла 4 гейма подряд и не позволила украинке подать на матч.

На тай-брейке россиянка дожала Ястремскую.

Провальная гонка на чемпионате мира по биатлону

После шести гонок на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сборная Украины не смогла завоевать ни одной награды.

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Во вторник, 18-го февраля, украинские болельщики ждали не только наград в женской индивидуальной гонке, но и удачного выступления от Юлии Джимы.

Как известно, Джима претендовала на малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Для этого Юлии нужно было финишировать быстрее соперниц.

Жустин Бреза и Дениз Германн провалили "индивидуалку", поэтому Джиме оставалось финишировать выше, чем Ханна Эберг.

К сожалению, Джима с 5 промахами провалила гонку и финишировала только 37-й. Таким образом, малый Хрустальный глобус достался Эберг.

Гонку же выиграла итальянка Доротея Вирер. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина – 11-я строчка. Вита Семеренко финишировала 29-й, а Валентина Семеренко – 42-й.

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Возвращение Лиги чемпионов

Вечером 18-го февраля состоялись первые матчи плей-офф раунда самого престижного футбольного еврокубка – Лиги чемпионов.

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Действующий обладатель трофея английский "Ливерпуль" провел неудачный поединок против мадридского "Атлетико" в Испании.

"Мерсисайдцы" пропустили гол уже в дебюте матча. На четвертой минуте клубных чемпионов мира огорчил Сауль.

На протяжении всего матча англичане не нашли ключей к обороне испанцев и потерпели поражение. Ответный Матч состоится 11 марта.

Другой матч Лиги чемпионов, в котором "Боруссия" Дортмунд принимала ПСЖ, подарил больше голов. Поединок завершился победой немцев со счетом 2:1.

Победу "Боруссии" принес дубль норвежского голеадора Эрлинга Холанда во втором тайме. ПСЖ сподобился только на один мяч в исполнении Неймара.

Продолжение скандала с Выхристом

Не утихает скандал вокруг украинского боксера Виктора Выхриста. Недавно 27-летний спортсмен принял решение перейти в профессионалы, за что не сможет представить сборную Украины на Олимпиаде-2020.

За переход в профи Федерация бокса Украины (ФБУ) решила дисквалифицировать тренера Выхриста – Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника.

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Команда Выхриста якобы готовит судебный иск. В частности, Андрей Котельник рассказал, что юристы направят запрос в Министерство культуры молодежи и спорта и Федерации бокса Украины чтобы установить, на каком основании ФБУ приняла такое решение.

"Мы еще не видели документов от федерации. Федерация, что, какой-то карательный орган или прокуратура? Я не являюсь членом федерации, чтобы они удаляли меня на три года от бокса. Бокс помог мне самореализоваться, а теперь я помогаю другим боксерам, которые есть в олимпийской сборной и в Академии бокса", – заявил Котельник.

Отметим, что Виктор Вихрист эффектно дебютировал на профессиональном ринге. 8-го февраля в Германии он победил Андрея Мазаника.