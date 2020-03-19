Когда восстановят УПЛ, коронавирус ломает планы украинских боксеров: новости спорта 18 марта

В украинских СМИ начали освещать тему возобновления чемпионата Украины по футболу. Коронавирус может помешать майским боям Усика, Ломаченко и других известных украинских боксеров. Главные новости спорта 18 марта в Украине и в мире.

Названа дата восстановления УПЛ

Украинский футбол с 18 марта находится на карантине. Проводить матчи как минимум до 3 апреля запрещено. Но чемпионат таки должны закончить.

К слову УЕФА перенес Евро-2020

Когда возобновят чемпионат Украины – пока официально не указано. На сайте УПЛ об остановке чемпионата написано "на период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения". Пока же клубы ушли на карантин на две недели – до 4 апреля.

По данным Sport Arena, чемпионат Украины (а в целом и остальные футбольные матчи) должны были бы возобновить в пятницу, 15 мая. Именно эта дата позволит вовремя закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендованный УЕФА дедлайн – завершить сезоны в ассоциациях до 30 июня 2020 года.

Коронавирус ломает планы украинских боксеров

Пандемия коронавируса поразила почти все сферы человеческой жизни. Одним из первых пострадал спорт, в частности бокс. После не слишком удачного 2019, 2020 год должен был стать годом прорыва для украинских бойцов.

Как коронавирус уже повлиял на украинский бокс – читайте в материале Спорт24.

Странные советы борьбы с коронавирусом от Виталия Кличко и Александра Усика

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как правильно мыть руки во время пандемии коронавирус в мире. Кличко советует выходить на улицу в боксерских перчатках, а после этого помыть их и руки мылом.

Также Александр Усик дал несколько советов, как правильно бороться с вирусами. Усик поделился интересным рецептом, в который входит свежий воздух, объятия и хлорка.

Элина Свитолина попала в топ-30 рейтинга Forbes

Издание Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет). Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина.

Элина Свитолина попала в европейский список в рейтинге "Спорт и игры". В Forbes отметили 14 титулов, которые выиграла Свитолина, а также ее благотворительный фонд, который был основан в 2019 году.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.