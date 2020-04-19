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Снижение зарплат в "Динамо", Лунин вернется в "Реал" и другие новости спорта 18 апреля

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Главные новости спорта 18 апреля

В субботу, 18 апреля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Киевское "Динамо" может сократить зарплаты игрокам команды. На такой шаг киевский клуб может пойти в связи с карантином, который привел к паузе в чемпионате Украины.

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Сейчас обсуждается сокращение выплат за март на небольшой процент, а за апрель – до половины.

Ранее Игорь Суркис заявил, что будет выполнять условия контрактов, несмотря на карантин в Украине. "Динамо" пошло на вынужденную паузу на 3-м месте в УПЛ, уступая "Заре" по дополнительным показателям.

Голкипер "Реала" Альфонс Ареола намерен сменить команду после окончания этого сезона, что дает шанс вратарю сборной Украины Андрею Лунину закрепиться в команде.

Ареола заявил о своем намерении сыграть в следующем году на чемпионате Европы, и желании иметь стабильную игровую практику. Таким образом, у "Реала" не останется больше вратарей, кроме Тибо Куртуа. Лунин и Люка Зидан – в аренде. Скорее всего, "Реал" вернет именно украинского голкипера.

Клубы английской Премьер-лиги провели видеоконференцию, на которой договорились доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. В связи с этими планами, сезон будет восстановлен не ранее, чем 8 июня, и это при условии, что правительство страны позволит командам тренироваться после окончания карантина 7 мая.

  • Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были прекращены, кроме чемпионата Беларуси.
  • Также УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

Донецкий "Шахтер" планирует уже в ближайший вторник, 21 апреля, возобновить тренировочный процесс. Об этом сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

К слову Как и где можно заниматься спортом во время карантина

Пока неизвестно, в каком формате будут проходить эти тренировки, а также нет информации о том, как будет построен тренировочный процесс. Тренер обосновал возвращение к тренировкам необходимостью дать игрокам "ментальное здоровье повседневной жизни". В самом клубе официального заявления пока никто не делал.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол Реал Андрей Лунин АПЛ Шахтер
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