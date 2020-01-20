Победа "Ливерпуля", биатлон без медалей и соперник для МакГрегора: новости спорта 19 января
"Ливерпуль" без проблем победил "Манчестер Юнайтед" в главном дерби Англии. "Барселона" же победила "Гранаду" в первом матче Сетьена. Украинские биатлонисты остались без медалей в Рупольдинге. А Конор МакГрегор наслаждается победой над Серроне. Такими были главные новости спорта в Украине и мире 19 января
"Ливерпуль" и в дальнейшем без поражений
На стадионе "Энфилд" состоялся матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". МЮ единственная команда в АПЛ, которая сумела в этом сезоне отобрать очки в "мерсисайдцев". Тогда команды сыграли вничью. Дома "Ливерпуль" продолжает непобедимую серию – уверенная победа 2:0 благодаря голам ван Дейка и Салаха. Последнему ассистировал голкипер Аллисон.
Таким образом "Ливерпуль" не проигрывает дома уже 1001 день и 52 матча в АПЛ.
Кике Сетьен начинает в "Барселоне" с победы
Победила и "Барселона" в первом матче нового наставника Кике Сетьена. Правда, сделали это "сине-гранатовые" благодаря единственному голу Месси в конце матча. К этому времени "Гранада" уже играла в меньшинстве.
Но и сам гол Месси вышел довольно зрелищным.
Победа Конора МакГрегора: что было дальше
Конор МакГрегор победил Дональда Серроне нокаутом на 40-й секунде боя. После этого начались разговоры, кто должен стать следующим соперником ирландца. Вызов ему бросил боксер Флойд Мейвезер. Они уже дрались в 2017 году, и тогда победил Мейвезер. Сам МакГрегор не против такого боя. Но хочет драться с Хабибом Нурмагомедовым. Даже в Москве.
Биатлон без медалей
В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону.
Победу в женской гонке-преследовании одержала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф. Лучше всех из украинок выступила Вита Семеренко, которая стартовала 34-й. Вите удался невероятный прорыв благодаря отличной стрельбе – 20 точных выстрелов. Благодаря хорошей стрельбе и скорости Вита финишировала 8-й. Худший стартовый номер был у Валентины Семеренко, которая начинала гонку преследования 59-й. Но ей также удался невероятный прорыв. Валентина пробежала один круг штрафа и финишировала на 18-й строчке.
Что касается мужского персьюта, то там уверенную победу одержал француз Мартен Фуркад. Вторым стал Кантен Фийон-Майя, а бронза у Ветлы-Сьястада Кристиансена.
Украинские биатлонисты не смогли побороться за награды, хотя стартовали с хороших позиций. В частности, Артем Прима начал гонку 8-м, а Дмитрий Пидручный – 10-м. Лучший результат показал Артем Прима. Он пробежал два штрафных круга и занял одиннадцатое место. Хорошую стрельбу продемонстрировал Антон Дудченко – только один промах. К сожалению, Антон проиграл конкурентам в скорости, поэтому финишировал 29-м.
Будет ли в Украине плей-офф за еврокубки
В УПЛ в этом сезоне запланирован раунд плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. Между собой должны играть пятая, шестая, седьмая и восьмая команды чемпионата. Но в сборной попросили отменить в этом году такие матчи, чтобы команда могла подготовиться к Евро-2020. Но потом свое решение отозвали, попросив лишь перенести матчи чемпионата и Кубка Украины.
Первое место для Деревянченко
Украинский боксер Сергей Деревянченко вышел на первое место в рейтинге WBC в среднем весе. Поэтому украинец может претендовать на чемпионский бой.
Чемпионом средней тяжести по версии WBC является Джермалл Чарли. Поэтому именно с ним украинец может провести свой следующий бой за чемпионский титул.
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