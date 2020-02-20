Санкции против "Александрии", неудача на ЧМ-2020 по биатлону – главные новости спорта

19 февраля состоялись очередные матчи Лиги чемпионов, а в итальянском Антхольце продолжился чемпионат мира. Главные новости спорта – читайте в материале Спорт24.

Трансферный запрет для "Александрии"

Украинский клуб "Александрия" получил запрет на регистрацию новых футболистов. По информации СМИ, причиной стал долг перед бывшим игроком команды Иосипом Баришичем.

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Баришич якобы подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью получить более 200 тысяч евро, которые ему должна "Александрия".

Александрийцам "вроде запретили регистрировать зимних новичков. Состав клуба зимой пополнили Роман Вантух, Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Президент "Александрии" Сергей Кузьменко готов оплатить долг, чтобы с команды сняли трансферный запрет.

Неудачи на чемпионате мира по биатлону

В итальянском Антхольце состоялась седьмая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Победу в индивидуальной гонке получил французский биатлонист Мартен Фуркад.

Победа позволила французу выиграть малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Накануне малый Хрустальный глобус у женщин выиграла Ханна Эберг.

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К сожалению, украинские биатлонисты не зацепились за награды. Сергей Семенов занял только тридцать первое место. Артем Прима – 36-й, Руслан Ткаленко – 44-й, Антон Дудченко – 68-й.

Левчук возглавил Государственное агентство спорта

Президент Украинской федерации карате Сергей Левчук возглавил Государственное агентство спорта. Левчук стал победителем конкурса на главу ведомства. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.

Кто такой Сергей Левчук – читайте в материале 24 канала.

Агентство было создано в декабре 2019 года одновременно с шестью другими в сфере культуры и спорта. Сразу же был объявлен конкурс на его руководителя.

Хотя ранее в СМИ появилась информация, что министерство культуры и спорта могут разделить. В поддержку этого выступил депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк.

Матчи Лиги чемпионов

В среду, 19 февраля, состоялись еще два матча плей-офф раунда Лиги чемпионов.