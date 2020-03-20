Громкая отставка в "Заре", "Шахтер" в топ-100 клубов мира и другие новости спорта 19 марта

В четверг, 19 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

В "Заре" неожиданно произошла громкая отставка

В луганской "Заре" неожиданно произошли кадровые изменения. Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.

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Рафаилов якобы покинет "Зарю" до конца марта. Причина такого решения пока неизвестна. В то же время Footballhub информирует, что отставка не связана с остановкой чемпионата Украины по футболу из-за карантина.

"Шахтер" попал в топ-100 самых дорогих клубов мира

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг топ-100 самых дорогих футбольных клубов мира. В рейтинг попал донецкий "Шахтер".

"Шахтер" – единственный украинский клуб, который попал в рейтинг. "Горняки" разместились на 69-й строчке. Стоимость состава "Шахтера" составляет 150,60 миллиона евро.

Ринат Ахметов помогает бороться с коронавирусом в Украине

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине. Бизнесмен использовал ресурсы своих компаний и фондов, в том числе и "Шахтера".

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Фонд Рината Ахметова дополнительно закупит 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Из-за коронавируса перенесен уже 7 гран-при Формулы-1

Старт сезона Формулы-1 отложен на неопределенный срок. В прошлый уикенд состоялся первый гран-при сезона в Австралии. Он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее организаторы Формулы-1 сообщили, что гран-при Бахрейна и Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно – перенесены. Также перенесен гран-при Китая. В ФИА заявляли, что рассчитывают начать сезон в конце мая. Однако в ФИА (Международная автомобильная федерация) сообщили, что вынуждены перенести европейские гран-при в Нидерландах, Испании и Монако. Все три этапа должны были состояться в мае.

Бой Хабиб – Фергюсон официально перенесен

18 апреля в Бруклине (США) должен был состояться бойцовский турнир UFC 249. Главным событием шоу должен был стать бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона, однако, из-за пандемии коронавируса поединок перенесли.

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