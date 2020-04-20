Хачериди вляпался в скандал, Джошуа готов к бою с Усиком: главные новости спорта 19 апреля

Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди попал в скандал в Беларуси, Джошуа прокомментировал возможность боя с Александром Усиком. Главные новости спорта за 19 апреля – читайте в дайджесте.

Скандал с Хачериди

Бывший игрок "Динамо" Киев и сборной Украины Евгений Хачериди подвел "Динамо" Брест в чемпионате Беларуси.

В рамках 5 тура против "Витебска" Евгений заработал ненужное удаление, которое привело к поражению его команды.

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"Динамо" якобы может прекратить сотрудничество с Хачериди из-за скандала в матче 5-го тура.

Бывший директор "Гомеля", а сейчас журналист СТВ Евгений Поболовец считает, что "Динамо" не угадали с трансфером Евгения Хачериди. Эксперт раскритиковал украинца.

Джошуа даст бой Усику

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что примет вызов Александра Усика. Однако, по словам британца, Усик только третий в очереди на бой с ним.

Джошуа считает, что он заслужит уважение в супертяжелом дивизионе, если не будет уклоняться от поединков с топ-боксерами.

Кстати Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри: Такого момента больше не будет

"Усик, Фьюри, Уайт, Уайлдер – они все в моем списке, безусловно", – утверждает британец.

Относительно Усика, то британец заявил, что встретится с украинцем, если Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри не потребуют боя.

"Усик – претендент по линии WBO, и если Уайт с Фьюри отступят, я приму его вызов без сомнений", – подытожил Джошуа.

Новые детали восстановления Лиги чемпионов

На этой неделе УЕФА обсудит план по восстановлению турнира, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

21 апреля состоится информационное совещание с генеральными секретарями всех 55-и национальных ассоциаций УЕФА. По его итогам 23 апреля состоится заседание Исполкома УЕФА.

Перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа.

Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

Боец UFC поднял Шакила О'Нила

Франсис Нганну смог сделать то, что до недавнего времени не удалось, пожалуй, никому. Нганну поднял бывшего звездного баскетболиста Шакила О'Нила.

Член Зала славы, легендарный центровой Шакил О'Нил снял видео, на котором Франсис поднимает его на руки.

Вес 48-летнего Шака составляет около 150 килограммов. Его рост – 2 метра и 16 сантиметров.

"Это первый раз, когда кто-то поднял меня на руки", – признался в конце ролика О'Нил.

.@Shaq you're not so heavy as I thought that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020

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