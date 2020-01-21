Операция лидера сборной Украины, Цуренко в шаге от сенсации и другие новости спорта 20 января

20 января случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перенес операцию

Роман Яремчук получил травму ахиллова сухожилия. Из-за повреждения футболист бельгийского "Гента" пропустит несколько месяцев. Провести хирургическое вмешательство заставило частое напоминание травмы о себе.

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Главный тренер бельгийского клуба Йесс Торуп подтвердил информацию, что Яремчуку сделали операцию.Он надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф внутреннего чемпионата, который начнется после 30-го тура.

Также Яремчук опубликовал в своем Instagram фото из клиники и написал, что вернется.

Леся Цуренко была в шаге от сенсации на Australian Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла свой матч на Australian Open. Соперницей украинки была первая ракетка мира Эшли Барти.

Цуренко могла сотворить сенсацию уже в первом круге Australian Open. Она довольно неожиданно выиграла первый сет, трижды реализовав брейк-пойнт, в отличие от двух удачных попыток ее соперницы. Но уже во втором и третьем сете Барти таки дожала украинку и вырвала победу.

Бывший спарринг-партнер Кличко хочет боя с Усиком

Хорватский боксер Филипп Хргович заявил, что хочет провести бой с Александром Усиком. 27-летний Филипп надеется, что в ближайшие два года встретится с украинским боксером.

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Филипп Хргович убежден, что его пути с Усиком пересекутся и он сможет победить.

Скандальный украинский футболист нашел новую команду

Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский может перейти в "Черноморец". Сейчас 31-летний футболист ведет переговоры с одесским клубом.

Ранее "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram.

"Динамо" выиграло первый матч в 2020 году

Киевское "Динамо" провело второй матч в 2020 году. "Бело-синие" во время тренировочного сбора в Турции победили "Нефтчи" из Азербайджана.

Первый тайм завершился победой "бело-синих" со счетом 2:0. По голу провели Виталий Миколенко и Назарий Русин, который вернулся из аренды в "Заре".

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После перерыва "Динамо" пропустило. На 69 минуте один мяч отыграл Плателлас, "пробив" Бойко с дальней дистанции. Больше голов в матче не было – победа "Динамо" со счетом 2:1.

Нападающий "Шахтера" официально перешел в турецкий " Ризеспор"

Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук официально согласовал контракт с турецким "Ризеспором". Переговоры между "Шахтером" и "Ризерспором" продолжались три дня. Пока условия соглашения не сообщаются. Вероятно, Борячук перешел на правах аренды.

В "Ризеспоре" выступают бывшие игроки "Динамо" – защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, перебравшийся в Турцию в начале января на правах аренды.

Ориентировочная стоимость услуг Борячука, по данным Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

Эксклюзивное интервью с автором лучшего гола в Украине в 2019 году Надеждой Иванченко

В декабре автором лучшего украинского гола 2019 года признали 16-летнюю Надежду Иванченко. Спорт24 встретился с нападающей девичьей сборной Украины U-17 клуба "Ладомир" (Владимир-Волынский). Молодая футболистка рассказала о приходе в футбол, отношении родителей, мотивации, давлении семьи, первой профессиональной команде, своих целях и мечтах.