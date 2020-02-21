Победа "Шахтера" в Лиге Европы, провал украинцев в биатлоне – главные новости спорта 20 февраля

"Шахтер" с победы стартовал в 1/16 финала Лиги Европы. Победила и сборная Украины по баскетболу в первом матче отбора на Евробаскет-2021. Украинцы и дальше без медалей на Чемпионате мира по биатлону. Таким были главные новости спорта 20 февраля.

Победа "Шахтера" и другие матчи 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" с победы начал 2020 год. В первом официальном матче "горняки" победили "Бенфику". Все благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко во втором тайме. Между ними был гол с пенальти Пицци.

Также в матче дважды использовали систему VAR. Это было впервые в матчах Лиги Европы. В первом случае не засчитали гол Марлоса, а во втором – не засчитали гол Тавареша, но назначили пенальти, который и реализовал Пицци.

Что касается других матчей, то стоит отметить ничью "Манчестер Юнайтед", "Севильи", а также победу "Интера".

Относительно матча "Шахтера", то не все в Украине сумели его посмотреть. У онлайн-транслятора Oll.tv снова возникла проблема.

А перед матчем Тайсон вышел в футболке в память о Коби Брайанте – номером 24 на спине и его фамилией.

Украина и в дальнейшем без медалей на ЧМ по биатлону

В рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный. Они показали десятый результат. Победу одержала сборная Норвегии.

Уже после гонки Меркушина пожаловалась на грязную игру со стороны соперниц.

Победа Украины на старте отбора Евробаскет-2021

Сборная Украины стартовала в отборе на Евробаскет-2021, уверенно победив команду Австрии в выездном матче первого тура квалификации – 88:73. В другом поединке в нашей группе F действующие чемпионы Европы словенцы неожиданно уступили команде Венгрии, проиграв на выезде со счетом 75:77. Таким образом, в результате лучшей разницы именно команда Айнарса Багатскиса возглавила свой квартет и во втором туре отбора будет играть за первое место с венграми.

Матч Украина – Венгрия состоится в Запорожье 23 февраля в 18:00.

Место Украины в рейтинге ФИФА

20 февраля ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре 2019 года, находится на 24-м месте имея 1537 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатый.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14, Австрия – 26.

Драка между Уайлдером и Фьюри

Бой Уайлдер – Фьюри за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC состоится 22 февраля. Перед этим – традиционная дуэль взглядов. Именно во время нее и произошла стычка между боксерами, которые начали толкать друг друга. Пришлось вмешаться охране.

Хотя Уайлдеру и Фьюри еще далеко до юных британских боксеров, которые устроили массовую драку на чемпионате Англии. В ход пошли стулья, успокаивали дебоширов огнетушителем, а один из посетителей был с топором.

Ответ Ломаченко – тренировка кикбоксера с украинскими военными

Украинский кикбоксер Павел Журавлев – бывший офицер ВМС Украины. Ему не слишком понравилось видео, которое опубликовал Василий Ломаченко, где присутствует российский спецназ. Поэтому он показал видео, где тренируется вместе с курсантами ВМС. Там тоже, как и на видео Ломаченко – закадровый голос читает стихотворение. Но у Журавлева он более патриотичное.