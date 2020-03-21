Бой Ломаченко перенесут, "Александрия" борется с коронавирусом – главные новости 20 марта

Спортивный мир вынужденно пошел на отдых из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это есть важные новости, касающиеся украинских спортсменов. Самое важное – читайте в дайджесте Спорт24.

Бой Ломаченко перенесут

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может не состояться 30 мая, как планировалось. Поединок должен состояться в Нью-Йорке (США).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум вдруг заявил, что вечер бокса, вероятно, придется перенести из-за пандемии коронавируса.

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Сейчас Арум не называет точную дату, когда может состояться бой Ломаченко и Лопеса. Вероятно, боксеры встретятся в июне 2020 года.

Василий уже вернулся в Украину, что изрядно возмутило Лопеса. Американец заявил, что "не будет ждать" украинского боксера.

Лопес также утверждает, что бой перенесут из-за коронавируса.

Кабмин уволил главу Госагентства спорта

Кабинет министров Украины уволил главу Госагентства спорта Сергея Левчука. Левчук не проработал на своей должности и месяца.

Кабмин уволил Левчука в среду, 18 марта. Однако об этом стало известно 20 марта.

Левчук возглавил Госагентство спорта 17 февраля 2020 года.

В фейсбуке Левчук подтвердил, что Кабмин уволил его с занимаемой должности. Он отметил, что отказывается комментировать "политическую" составляющую решения.

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"Александрия" борется с коронавирусом

Футбольный клуб "Александрия" помогает бороться с пандемией коронавируса. Украинский клуб и компания "Агровиста" оплатили аппаратуру для трех больниц Кировоградщины.

"Александрия" вместе с партнерами приобрела аппараты искусственной вентиляции легких. Всего выделили на это более 5 миллионов гривен.

Аппараты искусственной вентиляции легких уже получила детская областная больница. Также аппараты получат областная и Александрийская городская больницы.

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"Кроме того, медицинским учреждениям передадут аппаратуру, необходимость в которой подсказали сами врачи", – говорится в сообщении клуба.

В "Александрии" уточнили, что срок поступления аппаратов искусственной вентиляции в областную и Александрийскую городскую больницы будет зависеть от оперативности поставщиков.

Футболист "Карпат" отправил свою девушку в нокаут

Защитник львовских "Карпат" Владислав Дубинчак принял эстафету в новом челендже "Оставайся дома".

Футболист продемонстрировал свою технику, но в конце курьезно попал бумагой своей девушке в голову.

Смешным видео игрок поделился в своем инстаграме и призвал беречь своих вторых половинок.

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