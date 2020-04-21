Исчезновение экс-звезды "Арсенала" и финансовые потери Свитолиной: главные новости 20 апреля

Бывший футболист сборной Франции и "Арсенала" вот уже как несколько недель не выходит на связь, а украинская теннисистка Элина Свитолина рискует потерять заработок. Главные новости спорта – читайте в дайджесте.

Исчезновение футболиста

Французский полузащитник бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" Самир Насри пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса.

Клуб не может найти своего футболиста, который не выходил на связь последние несколько недель. Француз также проигнорировал указания команды об отчете о поддержке спортивной формы.

Француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в Instagram. Последнюю запись в социальной сети Насри опубликовал 1 апреля.

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Финансовые потери Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что может остаться без финансирования спонсоров.

Свитолина рассказала про спонсорские контракты, которые на этот момент "поставлены" на паузу из-за пандемии коронавируса.

"Да, сейчас все "стали на стоп". Потому что в каждом контракте есть пункт о том, что нужно сыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги", – сказала Элина.

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Украинке уже пришлось прекратить сотрудничество с Маркосом Багдатисом. Элина не получает спонсорские деньги, но продолжает платить своему тренеру.

Если сезон полностью не восстановится до конца года, то деньги нам не выплатят и это будет очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу деньги тренеру, ведь не хочу терять его,

– заявила теннисистка.

"Это очень сложная ситуация, но тут все в минусе: спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла", – добавила Свитолина.

В 2020 году Свитолина одержала 225 496 тысяч долларов призовых. Элина победила на турнире в мексиканском Монтеррее.

"Шахтер" – "Вольфсбург": появилась дата матча

Донецкий "Шахтер" должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Поединок может состояться в начале августа.

Рестарт турнира состоится после того, как завершатся национальные чемпионаты.

Перенесенные первые матчи 1/8 финала "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" предлагается провести 2-3 августа. Все ответные – 6-го августа.

Четвертьфиналы Лиги Европы запланированы на 10 и 13 августа, полуфиналы – на 17 и 20 августа, финал в Гданьске – на 27-е число.

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УЕФА на этой неделе обсудит план восстановления розыгрыша Лиги Европы, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Шахтер" должен провести повторный матч против "Вольфсбурга" в Харькове. Первая встреча завершилась победой "горняков" на выезде со счетом 2:1.

Футбольный клуб из Уханя вернулся в родной город

Игроки футбольного клуба "Ухань Чжоер" вернулись в город Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19. В Китае начали снимать ограничения на перемещения.

Футболисты были вынуждены покинуть Ухань в январе из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. 19 апреля игроков на железнодорожной станции города встречали болельщики в медицинских масках.

Болельщики громко пели фанатские песни и дарили футболистам букеты цветов. Игроки в ответ поднимали большие пальцы.

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