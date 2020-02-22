24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Шахтер" отправит самолет в Китай, новые игроки в сборной Украины и другие новости 21 февраля

- Читати новину українською
Главные новости спорта 21 февраля

Спорт24 подводит итоги спортивных событий пятницы, 21 февраля.

Донецкий "Шахтер" готов выслать самолет за украинкой Настей Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за ее собачки, которая не имела необходимых документов.

Кроме того, Пятов сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться две недели на карантине в Новых Санжарах.

Это стоит увидеть: Бывший игрок "Зари" Деннис забил курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика", отметил, что в товарищеских матчах национальной команды с Францией и Польшей могут быть задействованы новички.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоятся классические эстафеты. Украина объявила состав на эти гонки.

Женщины (в порядке старта): Анастасия Меркушина, Юля Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная;

Мужчины: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Благодаря победе донецкого "Шахтера" над португальской "Бенфикой" в Лиге Европы, Украина пополнила свою копилку на два очка (или 0,4 балла).

Как это было: "Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: два отмененных гола из-за VAR – видео

В свою очередь, бельгийские, голландские и австрийские клубы набрали лишь по 0,2 балла, а турецкие ничего не заработали.

Таким образом Украина сократила отставание от Бельгии и Нидерландов и оторвалась от Австрии и Турции. Отставание от девятых Нидерландов теперь составляет лишь 1,45 балла. Хотя отрыв от 11-й Турции лишь 1,1 балла, а от Австрии – 1,75.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Голанд стал лучшим игроком первой недели в Лиге чемпионов.

Голанд отметился дублем в ворота ПСЖ. Он забил на 69-й и 77-й минутах. Между его голами Неймар забил за французский клуб.

Бой Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом получил специальную награду от WBC. Поединок, в котором победил Ломаченко и получил титул WBC, признан самым драматическим в 2019 году.

Смотрите также: Ломаченко – Лопес: украинец эффектным видео подтвердил дату предстоящего боя

В том поединке украинец добавил к чемпионским титулам WBA и WBO пояс WBC. Впоследствии WBC сделала Василия "франчайзинговым" чемпионом.

Главного врача национальных сборных команд Украины будут судить. Причиной стала закупка сомнительных препаратов, причинившая ущерб государству на сумму свыше 6,7 миллиона гривен.

Потребности в закупке этих препаратов не было, что подтверждается показаниями более 30 спортсменов, среди которых чемпионы Украины, призеры всемирных соревнований и участники Олимпийских игр.

Россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс, – Дейнега
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус 2020 Китай Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу УЕФА Василий Ломаченко Бокс Андрей Шевченко Чемпионат мира по биатлону Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 февраля 18:00 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
21 февраля 14:03 В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки
Юрій Семенюк
21 февраля 13:10 Самые яркие выходы Дениса Беринчика в ринг: от Супер Марио до заключенного – фото и видео
Ігор Саджениця
21 февраля 12:40 Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео
Юрій Семенюк
21 февраля 11:42 Нападающий "Аякса" позорно поиздевался над соперником, который упал после подката: видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук