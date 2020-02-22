"Шахтер" отправит самолет в Китай, новые игроки в сборной Украины и другие новости 21 февраля

Спорт24 подводит итоги спортивных событий пятницы, 21 февраля.

"Шахтер" готов отправить самолет за украинкой в Китай

Донецкий "Шахтер" готов выслать самолет за украинкой Настей Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за ее собачки, которая не имела необходимых документов.

Кроме того, Пятов сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться две недели на карантине в Новых Санжарах.

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Новички в сборной Украины перед Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика", отметил, что в товарищеских матчах национальной команды с Францией и Польшей могут быть задействованы новички.

Состав команд на эстафеты чемпионата мира по биатлону

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоятся классические эстафеты. Украина объявила состав на эти гонки.

Женщины (в порядке старта): Анастасия Меркушина, Юля Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная;

Мужчины: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Украина приблизилась к конкурентам в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря победе донецкого "Шахтера" над португальской "Бенфикой" в Лиге Европы, Украина пополнила свою копилку на два очка (или 0,4 балла).

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В свою очередь, бельгийские, голландские и австрийские клубы набрали лишь по 0,2 балла, а турецкие ничего не заработали.

Таким образом Украина сократила отставание от Бельгии и Нидерландов и оторвалась от Австрии и Турции. Отставание от девятых Нидерландов теперь составляет лишь 1,45 балла. Хотя отрыв от 11-й Турции лишь 1,1 балла, а от Австрии – 1,75.

Эрлинг Голанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Голанд стал лучшим игроком первой недели в Лиге чемпионов.

Голанд отметился дублем в ворота ПСЖ. Он забил на 69-й и 77-й минутах. Между его голами Неймар забил за французский клуб.

Бой Василия Ломаченко получил особую награду WBC

Бой Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом получил специальную награду от WBC. Поединок, в котором победил Ломаченко и получил титул WBC, признан самым драматическим в 2019 году.

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В том поединке украинец добавил к чемпионским титулам WBA и WBO пояс WBC. Впоследствии WBC сделала Василия "франчайзинговым" чемпионом.

Главный врач Минмолодьспорта предстанет перед судом

Главного врача национальных сборных команд Украины будут судить. Причиной стала закупка сомнительных препаратов, причинившая ущерб государству на сумму свыше 6,7 миллиона гривен.

Потребности в закупке этих препаратов не было, что подтверждается показаниями более 30 спортсменов, среди которых чемпионы Украины, призеры всемирных соревнований и участники Олимпийских игр.