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Третий футболист "Ювентуса" с коронавирусом, смерть президента "Реала": новости спорта 21 марта

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Главные новости спорта 21 марта / Getty Images

В субботу, 21 марта, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что заразился коронавирусом. Вместе с ним инфицирована и его девушка.

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Он стал третьим игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус. Первым был защитник Даниэле Ругани. Впоследствии вирус обнаружили и у полузащитника Блеза Матюиди.

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер. У него был обнаружен коронавирус, что и стало причиной смерти.

76-летний Санс был госпитализирован и попал в реанимацию. У мужчины 8 дней была лихорадка. А тест на Covid-19 дал положительный результат. В больнице состояние Санса ухудшилось. В субботу, 21 марта 2020 года бывший президент "Реала" умер.

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский подтвердил, что получал предложение возглавить Госагентство спорта. Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины отказался от предложения бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука возглавить новосозданный отдел.

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Шовковский подтвердил, что имел встречу с Гончаруком, однако отказал экс-главе правительства из-за Евро-2020.

Пандемия коронавируса изрядно усложнила жизнь спортсменам и владельцам больших клубов и лиг. От коронавируса быстро устали и болельщики, которые лишены зрелищных поединков. Никто не может дать точный ответ, что будет с текущими сезонами. Но есть те, кто выиграли от коронавируса.

Украинский хоккейный клуб "Донбасс" хочет вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). "Донбасс" прекратил выступления в КХЛ после начала войны на востоке Украины в 2014 году. Президент "Донбасса" Борис Колесников заявил, что хотел бы, чтобы его клуб играл в Континентальной хоккейной лиге.

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8-го по 24 мая. Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Андрей Шевченко Реал Хоккей Ювентус Футбол Новости Спорта Спорт
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