Третий футболист "Ювентуса" с коронавирусом, смерть президента "Реала": новости спорта 21 марта

В субботу, 21 марта, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Пауло Дибала с девушкой инфицированы коронавирусом

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что заразился коронавирусом. Вместе с ним инфицирована и его девушка.

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Он стал третьим игроком "Ювентуса", у которого обнаружили коронавирус. Первым был защитник Даниэле Ругани. Впоследствии вирус обнаружили и у полузащитника Блеза Матюиди.

Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер. У него был обнаружен коронавирус, что и стало причиной смерти.

76-летний Санс был госпитализирован и попал в реанимацию. У мужчины 8 дней была лихорадка. А тест на Covid-19 дал положительный результат. В больнице состояние Санса ухудшилось. В субботу, 21 марта 2020 года бывший президент "Реала" умер.

Шовковский признался, почему отказался возглавить Госагентство спорта

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский подтвердил, что получал предложение возглавить Госагентство спорта. Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины отказался от предложения бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука возглавить новосозданный отдел.

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Шовковский подтвердил, что имел встречу с Гончаруком, однако отказал экс-главе правительства из-за Евро-2020.

Какие спортсмены в "выигрыше" из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса изрядно усложнила жизнь спортсменам и владельцам больших клубов и лиг. От коронавируса быстро устали и болельщики, которые лишены зрелищных поединков. Никто не может дать точный ответ, что будет с текущими сезонами. Но есть те, кто выиграли от коронавируса.

"Донбасс" хочет вернуться в КХЛ

Украинский хоккейный клуб "Донбасс" хочет вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). "Донбасс" прекратил выступления в КХЛ после начала войны на востоке Украины в 2014 году. Президент "Донбасса" Борис Колесников заявил, что хотел бы, чтобы его клуб играл в Континентальной хоккейной лиге.

Чемпионат мира-2020 по хоккею официально отменен

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8-го по 24 мая. Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.

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