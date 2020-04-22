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Уникальная база ФК "Рух", единый кандидат на пост президента УПЛ: новости спорта 21 апреля

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Главные новости спорта 21 апреля / ФК "Рух"

Во вторник, 21 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Строительство уникальной базы ФК "Рух", аналогов которой нет в Украине

Президент и владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский сделал визуальную презентацию новейшей базы для команды.

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На Youtube-канале ФК "Рух" вышел презентационный ролик о новом футбольном объекте в Украине. Судя по видео, аналогов подобного рода объектов нет не только в Украине, но и, может, во всем мире.

На территории базы разместятся 8 полей. Все – с освещением, автополивом и необходимой инфраструктурой. Минимум два поля с подогревом. Манеж с трибунами на 5 тысяч зрителей, гимнастические и тренажерные залы, залы для единоборств, СПА, восстановительный центр, бассейны, а также медицинская лаборатория. И главное – горнолыжные подъемники и пляжные зоны.

На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат

Официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ. Единственным официально зарегистрированным кандидатом является Александр Шевченко – бывший вице-президент "Руха", который сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.

Его кандидатуру выдвинули два клуба – "Львов" и "Десна". Однако существует вариант с продлением срока регистрации – это может случиться при условии, если перенесут выборы, которые запланированы на 27 апреля.

Италия и Франция заявили о возобновлении сезона: когда вернется футбол

Все лиги Европы, кроме белорусской, вынужденно приостановлены из-за пандемии COVID-19. В то же время в большинстве стран клубы стремятся доиграть текущий сезон. Спорт24 рассказывает, когда может состояться долгожданное возвращение европейского футбола.

УЕФА рекомендовал европейским лигам не спешить с решением относительно досрочного завершения сезона 2019/2020. Там рассчитывают, что сезон удастся доиграть.

Мемориал Лобановского не состоится впервые за 17 лет

XVII Турнир памяти Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии перенесли на 2021 год.

Кстати Иностранный клуб отправил игрока сборной Украины на самоизоляцию

Турнир решили перенести из-за пандемии коронавируса и вердикта Исполкома УЕФА о приостановке всех футбольных мероприятий. Мемориал Лобановского проводится ежегодно, начиная с 2003 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Строительство Футбол Новости Спорта Спорт
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