Украинец в "Арсенале", "Киев-Баскет" в плей-офф Кубка Европы и другие новости спорта 22 января

22 января случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Николай Матвиенко может перейти в "Арсенал"

Агент Юрий Данченко подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" по трансферу Николая Матвиенко. "Канониры" хотят приобрести защитника "Шахтера" до конца зимнего трансферного окна.

К слову: Английский топ-клуб хочет купить украинца из "Шахтера"

Агент Матвиенко надеется, что переговоры будут успешными и футболист переедет в Лондон.

На вопрос о сумме трансфера он ответил, что не может рассказать детали. "Скоро все узнаете", – резюмировал Данченко.

У Тараса Шелестюка внезапно сменился соперник за 10 дней до боя

Украинский боксер Тарас Шелестюк 31 января должен был провести бой против Алехандро Давилы. И за десять дней до поединка соперник украинца отказался от боя из-за травмы.

Однако бой все-таки состоится. Как сообщил сам Тарас Шелестюк, его промоутер договорился о замене. Поэтому против украинца выйдет аргентинец Луис Альберто Верон.

"Карпаты" покинул уже девятый футболист в 2020 годуі

Львовские "Карпаты" продолжают отпускать игроков. С начала 2020 года уже девять игроков покинули команду.

К слову: Львовские "Карпаты" – как команда оказалась на краю пропасти

Очередным уже бывшим игроком команды стал вратарь Роман Подковка. Как говорится в сообщении, "Карпаты" при взаимном согласии с голкипером прекратили действие контракта.

Массовая драка на баскетбольном матче в США

Матч университетских команд по баскетболу между "Канзасом" и "Канзас Стейт" закончился массовой дракой. В том числе и с участием болельщиков. В ход пошли даже стулья.

Инцидент случился в конце матча, когда "Канзас" выигрывал домашний матч против "Канзас Стейт". Игрок команды гостей в конце встречи сделал перехват и пытался забросить мяч. Однако Сильвио Да Соуза сделал эффектный блок. А после этого как соперник упал на паркет, подошел и в агрессивной манере начал ему что-то говорить.

Такое поведение не понравилась игрокам "Канзас Стейт", поэтому они набросились на Да Соузу. К схватке присоединились и другие игроки, и тренерский штаб. А после этого и зрители.

"Десна" подписала талантливого полузащитника "Шахтера"

Черниговская "Десна" усилила линию полузащиты. Команда подписала забивного полузащитника Андрея Тотовицкого из "Шахтера".

Читайте также: "Динамо" выиграло "дело Ярмоленко" – решение ФИФА

Срок действия контракта – два года. Игровой номер Андрей, как и остальные новички, выберет уже через несколько дней.

Назарий Русин рассказал о предложении от европейского клуба

Нападающий Назарий Русин вернулся в "Динамо" после полугодовой аренды в луганской "Заре". Футболист рассказал, что в свое время мог оказаться в "Шахтере", "Карпатах" и даже бельгийском "Генке".

"Динамо" подало иск в ФИФА из-за трансфера бразильца

"Динамо" подало иск против бразильского клуба "Сан-Паулу". Причиной стала просрочка платежа по трансферу футболиста Че Че.

По информации СМИ, "Динамо" с ноября пытается связаться с бразильским клубом, но безуспешно. Таким образом, киевляне обратились к ФИФА, которая изучит документы по трансферу и вынесет решение.

"Киев-Баскет" досрочно вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" продолжил победную серию на втором этапе группового турнира Кубка Европы ФИБА.

В четвертом туре вице-чемпионы Украины в столичном Дворце спорта обыграли голландскую команду "Зволле" - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26) и досрочно забронировали место в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА.

Единственная награда Юношеских Олимпийских игр 2020

В последний день зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 представитель Украины Орест Коваленко завоевал бронзовую награду. Коваленко поднялся на пьедестал почета во фристайле.

В финальных соревнованиях в дисциплине "биг-эйр" юный Коваленко замкнул тройку лидеров с результатом 179.50.