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Беринчик защитил титул WBO, Украина завоевала бронзу ЧМ по биатлону: новости спорта 22 февраля

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Главные новости спорта 22 февраля / Фото из открытых источников

Украина второй год подряд борется за бронзу на чемпионате мира по биатлону. Денис Беринчик в третий раз защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO. Спорт24 подводит итоги спортивных событий субботы, 22 февраля.

22 февраля в итальянском Антхольц-Антерсельве состоялась женская классическая эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Украина завоевала бронзу в этой гонке.

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В составе украинской сборной в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Меркушина завершила свой этап на седьмом месте, Джима стала шестой, а Семеренко передала эстафету восьмой. Однако Пидгрушная смогла вывести Украину в тройку призеров.

Украинец Денис Беринчик защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе в бою с аргентинцем Эктором Сармиенто.

Аргентинец продержался все 12 раундов, но победу единогласным решением судей (украинца, россиянина и итальянца) отпраздновал Денис Беринчик– 117:111, 118:112, 118:110.

22 февраля "Динамо" вырвало победу у "Ворсклы" в рамках 19 тура украинской Премьер-лиги – 2:1.

Этот матч стал историческим, ведь впервые в украинской Премьер-лиге во время игры использовался VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR прошел на пустом стадионе. "Динамо" за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким "Шахтером", получил наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей.

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Гимнастка Диана Варинская получила первое место. 18-летняя киевлянка завоевала золото в упражнениях на разновысоких брусьях. Оценка – 13,733 (5,9) оказалась недосягаемой для конкуренток.

В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в Такервиллеі (США) состоялся турнир Bellator 239. В главном событии вечера встретились украинец Ярослав Амосов против американца Эдди Рута.

Фаворитом боя считался именно украинец. Ярослав Амосов победил в двух раундах и отдал сопернику лишь один.

Украинский хавбек Иван Петряк отличился хет-триком за "Фехервар" в матче 22-го тура чемпионата Венгрии с "Залаэгерсегом".

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Петряк вышел в старте, а на 49-й минуте сделал счет 2:0, сыграв на добивании после нереализованного пенальти. На 57-й минуте он забил второй мяч, а через 4 минуты оформил хет-трик. Впервые во взрослой карьере Петряк забил трижды в одном матче.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона Динамо MMA Смешанные единоборства Иван Петряк Денис Беринчик Футбол Новости Спорта Спорт
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