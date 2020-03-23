Ужасная авария с украинским спортсменом, перенос Олимпиады: топ-новости спорта 22 марта

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко попал в ужасную аварию. Организаторы Олимпиады раздумывают над переносом соревнований. От коронавируса продолжают умирать люди, связанные со спортом. Такими были главные новости спорта 22 марта

Авария украинского спортсмена

Титулованный украинский легкоатлет Руслан Дмитренко попал в ужасную аварию под Киевом. Спортсмен получил многочисленные травмы (переломы ног и рук) и нуждается в финансовой помощи.

Руслан Дмитренко участвовал в двух Олимпиадах 2012 и 2016 годов.

"Динамо" на карантине

Руководство киевского "Динамо" решило продлить карантин для всех команд столичного клуба в воскресенье, 29 марта 2020 года. Все из-за эпидемиологической ситуации в стране и внедрения в Киеве режима чрезвычайной ситуации.

Но карантин не помеха погулять по Киеву, тем более, что столицу Украины засыпало снегом. Именно так решил лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Но у него важная причина – надо было выгулять собаку.

Перенос Олимпиады и старта Формулы-1

Организационный комитет Олимпиады-2020 уже начал рассматривать варианты переноса летних Олимпийских игр в Токио. Рассматривают возможность перенести Олимпиаду на разные даты, а также провести без зрителей. В лучшем случае Игры могут отложить на месяц или 45 дней, в худшем – перенести на год или два.

Хотя решение о проведении Олимпиады или ее переносе объявят не раньше, чем через 4 недели.

Откладывается и начало нового сезона Формулы-1. Планировалось, что первым этапом станет Гран-при Азербайджана 7 июня. Однако организаторы этапа отказались проводить гонки в Баку. Все из-за неопределенной ситуации с пандемией коронавируса.

Коронавирус и смерть

Коронавирус продолжает ширитися по миру, забирая все больше количество жертв. Накануне скончался бывший президент мадридского "Реала" Доренцо Санс. А после этого в Италии бывший президент клуба "Перголеттезе" Андреа Микели умер в возрасте 37 лет от коронавируса.

Умерли от смертельного недуга и работники футбольного клуба "Аталанта", где выступает украинец Руслан Малиновский. Альбино Броньи работал с молодежными командами "Аталанты" почти 30 лет. Северино Поссенти был массажистом в клубе. До этого в клубе сообщили о смерти от коронавируса двух тренеров в академии "Аталанты" – Энцо Маранди и Энцо Донини. Поэтому число погибших в результате заражения Covid-19 в "Аталанте" достигло четырех человек.

Голевые достижения Яремчука и Малиновского

И о Малиновском. Во время вынужденного перерыва в чемпионате Италии на официальном youtube-канале Серии А опубликовали подборку лучших голов "Аталанты" в сезоне. Не обошлось и без удара украинского полузащитника. При этом забил он в ворота команды другого украинца – "Лечче" Евгения Шахова.

Но бомбардирский талант есть не только у Малиновского. Нападающий "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук вместе со своими партнерами по команде Джонатаном Дэвидом и Лораном Депуатром попали в топ-10 лучших атакующих трио европейских чемпионатов.

Голевая феерия в белорусов

Единственным чемпионатом, который не пошел на перерыв из-за карантина, стал белорусский. Он в субботу, 21 марта, стартовал. А в воскресенье, 22 марта, здесь сыграли "Слуцк" и "Славия". И в этом матче арбитр назначил сразу пять пенальти.

Из других матчей отметим то, что солигорский "Шахтер", который тренирует Юрий Вернидуб, уступил дома "Торпедо-БелАЗ" 0:1. А действующий чемпион Брестское "Динамо", за которое выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, дома сыграло вничью с "Смолевичи" 1:1.