Разгромная победа "Динамо", "Карпаты" могут исчезнуть и другие новости спорта 23 января

23 января произошло немало интересных событий в мире спорта. "Динамо" победило во втором подряд матче на тренировочном сборе, а Элина Свитолина прошла в 1/16 финала Australian Open. Однако есть и печальные новости. "Карпаты" так и не получили землю для реконструкции стадиона.

"Динамо" разгромило "Вардар" на сборах

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй половине сезона. В Турции "бело-синие" провели третий контрольный матч, в котором победили "Вардар" – 4:0.

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В стартовом составе "Динамо" на матч с "Вардаром" вышли: вратарь Бущан, защитники Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, полузащитники Сидорчук, Кадири, Дуелунд, Пиварыч, Буяльский и форвард Соль.

Разгромную победу прокомментировал главный тренер Алексей Михайличенко.

Элина Свитолина вышла в следующий раунд Australian Open

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open. Во втором раунде Свитолина не без проблем сломила сопротивление 62 ракетки мира Лорен Дэвис.

Интересно, что на тай-брейке второй партии украинке удался невероятный удар возле сетки: мяч ударился о корт на половине американки, а затем благодаря обратному вращению вернулся на половину Свитолиной. Очко было засчитано украинке.

Следующей соперницей Свитолиной станет 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. 32 ракетка мира 12 раз встречалась со Свитолиной: украинка получила 8 побед и 4 раза капитулировала.

"Карпаты" не получили землю для реконструкции стадиона

Футбольный клуб "Карпаты" оказался на грани исчезновения. Клуб не получил в аренду землю, на которой расположен стадион "Украина". Поэтому не сможет его реконструировать, чтобы зарабатывать на этом деньги.

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Екатерина Табашник получила дисквалификацию из-за допинга

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев из-за употребления допинга.

Дисциплинарный комитет IAAF выступил с заявлением, где сообщил о том, что в организме украинской легкоатлетки был найден гидрохлортиазид.

WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию.

Согласно такому решению, лаборатория не сможет выполнять любую работу по анализу образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена.

Опытный вратарь покинул ФК "Львов"

33-летний вратарь Александр Бандура покинул ПФК "Львов". У футболиста закончился контракт со львовским клубом.

После завершения контракта со "Львовом" Бандура получил статус свободного агента и может бесплатно присоединиться к новой команде.

Бё прервал серию побед Фуркада на Кубках мира

В словенской Поклюке стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт 20-километровой индивидуальной гонки вышли мужчины.

Победу в гонке одержал Иоганнес Бё, который вернулся на Кубок мира после рождения сына. Вторым стал француз Мартен Фуркад, а третьим его земляк – Фабьен Клод.

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Украинские биатлонисты не смогли побороться за высокие места и только трое попали в зачетную зону (топ-40). Лучше всего в индивидуальной гонке выступил Артем Прима. С двумя минутами штрафа Артем занял 18-е место.

Поступок дня от Рафаэля Надаля

Звездный теннисист Рафаэль Надаль в матче на Australian Open попал в смешную ситуацию. В конце матча против Федерико Дельбониса испанец попал мячом в девочку, которая подает мячи.

Чтобы извиниться, Надаль поцеловал девочку, а после матча подарил бандану. Смотрите, как это было.

"Шахтер" назвал сумму, за которую продаст Николая Матвиенко

Донецкий "Шахтер" готов продать защитника Николая Матвиенко лондонскому "Арсеналу". "Горняки" согласятся продать Николая за 35,5 миллиона евро.

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Агент украинца Юрий Данченко уже подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" о трансфере Николая Матвиенко. "Канониры" хотят приобрести Николая до 1-го февраля, когда закрывается трансферное окно.