Победа Фьюри, VAR отменил гол в матче "Шахтера" и другие новости спорта 23 февраля

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC. Победил и донецкий "Шахтер", а в его матче против "Десны" впервые был отменен гол после просмотра VAR. В биатлоне женщины и мужчины провалили масс-старт. Сборная по баскетболу обидно проиграла Венгрии в отборе на Евробаскет-2021. Такими были главные новости спорта 23 февраля.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Еще 22 февраля (но в ночь на 23 февраля в Украине) состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Действующий на то время обладатель чемпионского пояса Деонтей Уайлдер проводил его защиту против Тайсона Фьюри. Это был уже второй бой между ними. Первый закончился вничью. А во втором бою "Цыганский король" не оставил шансов сопернику – победа техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом Фьюри в бою перевесил Уайлдера по количеству ударов.

Еще во время боя Фьюри облизал шею Уайлдеру, попробовав кровь на вкус. А уже после победы спел на ринге. Пел британец и на вечеринке после этого, при этом о Уайлдере.

Возобновление матчей УПЛ: VAR отменил гол "Десны", "Шахтер" забил 90+5 минуте

Еще 22 февраля в Украине возобновились футбольные матчи. В субботу "Заря" на выезде обыграла "Мариуполь", а "Динамо" победило "Ворсклу", забив решающий гол на 90+2 минуте. Зато четыре матча состоялись в воскресенье – дубль Смирнова и его гол на 90+2 минуте принес победу "Колосу" над "Александрией", "Карпаты" и "Днепр-1" сыграли вничью, а единственный гол Богунова помог "Львову" одолеть "Олимпик" на выезде.

Но больше всего внимания привлекал матч в Харькове, где "Шахтер" принимал "Десну". Команды показали боевую игру. А "Десна" даже забила – отличился Гуцуляк. Однако после использования VAR арбитр гол не засчитал. А победу "Шахтер" одержал благодаря голу пяткой Марлоса на 90+5 минуте.

Чемпионат мира по биатлону: провал в масс-старте

23 февраля состоялись последние соревнования на чемпионате мира по биатлону – женский и мужской масс-старты. Единственной украинкой была Елена Пидгрушная, но она заняла лишь 24-е место. При этом она на последней стрельбе не закрыла еще одну мишень, но забыла пойти на штрафной круг. Украинку после гонки оштрафовали. Победила норвежка Марте Олсби Ройселанд.

У мужчин должен был выступать только Дмитрий Пидручный. Но шанс получил и Артем Прима. Все потому, что россиянин Александр Логинов отказался. Сам Прима финишировал 20-ым, а Пидручный – аж 23-им. Здесь победителем стал Йоханнес Бё из Норвегии.

В Италии переносят матчи из-за коронавируса

Вспышка китайского коронавируса добралась и до Европы, и до футбола в частности. Сначала в Италии перенесли матчи в низших дивизионах. Все потому, что коронавирус обнаружили у одного из футболистов "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии. Он стал первым жителем региона, у которого обнаружили Covid-19. Но после этого перенесли и матчи в Серии А. Среди них и матч "Аталанты" украинца Руслана Малиновского.

Сборная Украины уступила в матче отбора Евробаскет-2021

Сборная Украины по баскетболу провела второй поединок в отборе на чемпионат Европы 2021. В Запорожье "сине-желтые" проиграли Венгрии. При этом за считанные секунды до конца встречи счет был равным 60:60. Но последняя атака гостей принесла им два очка за 0,2 секунды до конца игры.

Следующий матч сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении. В том же месяце "сине-желтые" встретятся с Австрией. В феврале 2021 года украинцем ждут повторные встречи с Венгрией и Словенией.

Первый трофей Марты Костюк в 2020 году

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла третий титул в профессиональной карьере. Она победила на турнире в Каире. В финале Костюк обыграла Алену Большову из Испании. При этом матч длился всего 54 минуты, а украинка позволила сопернице выиграть лишь один гейм. Предыдущий раз украинка побеждала еще в 2018 году на турнире в Австралии.