Финалы еврокубков отложены, рекордные премиальные для сборной Украины: новости спорта 23 марта

В понедельник, 23 марта, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены

Из-за пандемии коронавируса в мире в УЕФА решили отложить финалы Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.

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При этом решения о новых датах матчей пока не приняты. В УЕФА создали специальную рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

Футболисты сборной Украины получили рекордную премию за выход на Евро-2020

Игроки сборной Украины по футболу получили рекордную премию за выход на чемпионат Европы, который перенесен на 2021 год. Сумму озвучил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Павелко заявил, что все премии выплачены. По его словам, речь идет о сумме в 4 миллиона долларов. Призовые выделили на всю команду. Как распределить сумму – решали главный тренер Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.

"Ворскла" выделила 2,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Украине

Полтавский футбольный клуб "Ворскла" выделил 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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Деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого оборудования для больниц Полтавской области и всей Украины.

Оргкомитет Олимпиады-2020 взял 4 недели на принятие решения о переносе Игр

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио выступил с заявлением относительно сроков проведения Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада может быть перенесена, но не отменена.

В оргкомитете заявили, что из-за пандемии во всем мире уже сорваны отборочные турниры к Олимпиаде. Также серьезное беспокойство у оргкомитета вызывает то, что ряд спортсменов и Национальных олимпийских комитетов заявили, что не могут продолжать тренировки в таких условиях.

Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет умер от коронавируса

Бывший тренер испанского футбольного клуба "Эспаньол" Бенито Хоанет умер от коронавируса. Мужчине было 84 года.

Он родился в Барселоне, играл на позиции вратаря за несколько клубов, в том числе "Эспаньол" и "Депортиво". Как тренер, кроме "Эспаньола", работал в "Депортиво", "Эркулесе" и "Кадисе", трижды выводил команды из Сегунды в Примеру.

Украинец Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную "Барселоны"

Испанское издание Marca составило свой список самых неудачных трансферов "Барселоны" в XXI веке. Нашлось там место и украинцу Дмитрию Чигринскому.

Во внимание в этом рейтинге брались цена, ожидания и ажиотаж вокруг этих трансферов. Marca отвела роль Чигринскому в центре обороны сборной неудачных трансферов "Барселоны".

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