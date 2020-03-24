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Финалы еврокубков отложены, рекордные премиальные для сборной Украины: новости спорта 23 марта

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В понедельник, 23 марта, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Из-за пандемии коронавируса в мире в УЕФА решили отложить финалы Лиги чемпионов (среди мужских и женских команд) и Лиги Европы.

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При этом решения о новых датах матчей пока не приняты. В УЕФА создали специальную рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

Игроки сборной Украины по футболу получили рекордную премию за выход на чемпионат Европы, который перенесен на 2021 год. Сумму озвучил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Павелко заявил, что все премии выплачены. По его словам, речь идет о сумме в 4 миллиона долларов. Призовые выделили на всю команду. Как распределить сумму – решали главный тренер Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.

Полтавский футбольный клуб "Ворскла" выделил 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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Деньги будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого оборудования для больниц Полтавской области и всей Украины.

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио выступил с заявлением относительно сроков проведения Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада может быть перенесена, но не отменена.

В оргкомитете заявили, что из-за пандемии во всем мире уже сорваны отборочные турниры к Олимпиаде. Также серьезное беспокойство у оргкомитета вызывает то, что ряд спортсменов и Национальных олимпийских комитетов заявили, что не могут продолжать тренировки в таких условиях.

Бывший тренер испанского футбольного клуба "Эспаньол" Бенито Хоанет умер от коронавируса. Мужчине было 84 года.

Он родился в Барселоне, играл на позиции вратаря за несколько клубов, в том числе "Эспаньол" и "Депортиво". Как тренер, кроме "Эспаньола", работал в "Депортиво", "Эркулесе" и "Кадисе", трижды выводил команды из Сегунды в Примеру.

Испанское издание Marca составило свой список самых неудачных трансферов "Барселоны" в XXI веке. Нашлось там место и украинцу Дмитрию Чигринскому.

Во внимание в этом рейтинге брались цена, ожидания и ажиотаж вокруг этих трансферов. Marca отвела роль Чигринскому в центре обороны сборной неудачных трансферов "Барселоны".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 ФК Барселона ФК Ворскла Сборная Украины по футболу Лига чемпионов Лига Европы Новости Спорта Спорт Футбол
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