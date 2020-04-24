Бердыева сватают в "Динамо", а Олимпиаду-2020 могут отменить: главные новости 23 апреля

СМИ назвали тренера из России, который может возглавить "Динамо", а Олимпиада-2020 может не состояться. Главные новости 23 апреля – читайте в дайджесте.

Олимпиада-2020 может не состояться

Олимпийские игры-2020 в Токио из-за пандемии COVID-19 перенесли на 2021 год. В Японии считают, что Игры невозможно отложить на еще более долгий срок.

Об этом заявил глава организационного комитета токийских игр Ёсиро Мори.

"Если подумать о спортсменах, о вопросах, связанных с организацией Игр, то технически сложно отложить их на два года", – заявил глава оргкомитета.

Он подтвердил, что имел разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о возможности отложить Олимпиаду-2020 на два года. Но премьер считает перенос игр на один год достаточным.

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Однако некоторые эксперты выразили сомнения в возможности провести Олимпийские игры в 2021 году до получения вакцины от коронавируса.

В частности, специалист по инфекционным болезням из больницы Университета Кобе Кентаро Ивата заявил, что Олимпийские игры вряд ли удастся провести в 2021 году из-за непонятности перспектив в борьбе с пандемией коронавируса.

Также перенос Игр вызовет значительные дополнительные расходы. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга отмечал, что Токио не давал согласие на дополнительные расходы, связанные с переносом Олимпийских игр на следующий год.

Такой комментарий появился после того, как японское агентство "Киодо Цусин" сообщало, что якобы Абэ согласился, что расходы, связанные с переносом Олимпийских игр, японская сторона берет на себя.

СМИ назвали тренера, который может возглавить "Динамо"

Российский журналист Алексей Андронов 17 апреля заявил, что в России есть специалист, который может возглавить киевское "Динамо". Андронов не стал называть тренера, но сказал, что специалист имеет не российский паспорт. Украинский журналист Михаил Спиваковский предположил, что это может быть наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Но Андронов опроверг его кандидатуру.

Ведущие "ТаТоТаке" обратились к Андронову за комментарием. Он заявил, что имел в виду Курбана Бердыева, который является гражданином Туркменистана.

Андронов считает, что Бердыев может помочь "Динамо". Также он утверждает, что Бердыев может возглавить киевский клуб не как гражданин России, хотя и имеет российский паспорт.

Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу,

– заявил Андронов.

По его мнению, все зависит от того, какой футбол нужен "Динамо".

"В Ростове он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов", – добавил Андронов.

Титул WBC отдали Хейни

Всемирный боксерский совет (WBC) возобновил американца Девина Хейни в статусе чемпиона мира в легком весе.

31 августа 2019 года титул WBC выиграл Василий Ломаченко, победив Люка Кэмпбелла. Но чемпионский титул оказался в Хейни, ведь украинцу предоставили статус "франчайзингового" чемпиона.

В ноябре 2019 года Хейни получил право встретиться за титул WBC с Альфредо Сантьяго. Американец победил, но вынужден был оставить титул из-за травмы.

Ему присвоили звание "чемпиона в отпуске" и позволили провести титульный бой после возвращения.

"Правила и положения WBC дают WBC абсолютную свободу действий по определению чемпионов и обязательных претендентов, а также отмене любого назначенного поединка", – прокомментировали ситуацию в WBC.

УЕФА рассказал, кого может не допустить к еврокубкам

Исполнительный комитет УЕФА 23 апреля провел заседание в формате видеоконференции. По итогам встречи УЕФА рекомендовал доиграть все внутренние соревнования в Европе.

Рабочая группа по календарю оценивает два сценария доигрывания сезона. Оба предусматривают старт внутренних соревнований до восстановления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Один предполагает их параллельное проведение, другой – окончание внутренних турниров, а затем восстановление турниров УЕФА в августе.

УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон и распределить места в еврокубках.

Также в УЕФА назвали законные причины для досрочного завершения сезона:

наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не является возможным в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, ведь это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования будут досрочно прекращены из-за перечисленных выше причин, УЕФА требует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20.

УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

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