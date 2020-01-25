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Сорванный бой из-за коронавируса, первое поражение "Динамо" и другие новости спорта 24 января

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Главные новости спорта 24 января

24 января произошло немало событий в мире спорта: бой Виктора Постола отменили, "Арсенал" предложил новые условия "Шахтеру" относительно Матвиенко, а "Динамо" продаст нападающего в Японию. О самом интересном – читайте в обзоре Спорт24.

Украинский боксер Виктор Постол не проведет бой против Хосе Карлоса Рамиреса в Китае. Причиной стало распространение коронавируса в этой стране.

Больше о вирусе: Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству

Бой, который был запланирован на 1 февраля на китайском острове Хайнань, будет перенесен, озвучили промоутеры с Top Rank. В сообщении компании указано, что дата и место боя Постол – Рамирес будут определены позже.

Лондонский "Арсенал" пытается переманить в свои ряды защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко. Однако платить сумму трансфера, которую желает получить "Шахтер", "канониры" не намерены.

Напомним, после того, как стало известно, что "Арсенал" хочет купить Матвиенко, "горняки" выставили на него ценник в 30 миллионов фунтов. Однако платить такие деньги одним платежом в лондонском клубе не хотят.

Теперь "Арсенал" предложил "Шахтеру" другую схему перехода игрока. Сначала "канониры" берут его в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов. При этом в контракте будет условие об обязательном выкупе контракта игрока летом 2020 года за 22 миллиона фунтов.

Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Команда Алексея Михайличенко проиграла "Хайдуку" со счетом 0:1.

Отдельно стоит отметить момент на 20-й минуте встречи, когда Бущан парировал пенальти.

В составе черниговской "Десны" появился первый легионер – контракт с клубом подписал игрок сборной Эстонии Йоонас Тамм.

Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции. Контракт подписан по схеме 1,5+1.

К слову: Трансферы команд УПЛ: зима 2020

Нынешним открытием теннисного турнира Australian Open может по праву считаться американка Кори Гауфф. Она уже совершила сенсацию на турнире в Австралии.

В третьем круге Australian Open Гауфф выпало играть с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Наоми Осакой. В первом сете все решил единственный брейк в восьмом гейме в исполнении юной теннисистки. Обменявшись брейками в начале второго сета, американка в седьмом гейме еще раз выиграла подачу соперницы, что и помогло взять сет, а с ним и матч.

В свою очередь, Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, потеснив Наоми Осаку.

По просьбе тренерского штаба национальной сборной Украины Премьер-лига изменила во времени розыгрыш чемпионата и Кубка Украины 2019/2020 без отмены плей-офф за участие в Лиге Европы.

Общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре УПЛ сезона 2019/20 годов. Соответствующее решение Общего собрания участников УПЛ было передано на рассмотрение Исполнительного комитета УАФ.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин принимал запрещенные препараты не умышленно. Вина в том, что футболист провалил допинг-тест из-за клубного врача.

Такой информацией на своей странице в Instagram поделился украинский журналист Олег Ящук. В то же время фамилию врача журналист не уточняет.

Футболисты клуба украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграли вничью (2:2) с белорусской командой "Динамо" (Брест) на сборе в Турции.

Читайте также: Еще один клуб УПЛ сыграет с командой Милевского и Хачериди на зимних сборах

В составе "Мариуполя" счет на 22-минуте в матче ударом с пенальти открыл Андрей Кулаков. А уже на 36-й минуте сравнял цифры на табло украинский форвард чемпионов Беларуси Артем Милевский.

24-летний форвард киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов. Сейчас название клуба – неизвестно.

Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу клуба надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился голом в матче 19-го тура второго дивизиона чемпионата Турции против "Акхисара" – 0:1.

34-летний украинец на 57-й минуте забил единственный гол в матче и принес победу "Бурсаспору". Однако, футболист успел отличиться и отрицательно. На 88-й минуте Селезнев получил второй "горчичник" и досрочно покинул поле.

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк 24 января отпраздновал свое 29-летие. О самых интересных моментах из карьеры Жана читайте в материале Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Пневмония в Китае 2020 ФК Десна Жан Беленюк Теннис Шахтер Виктор Постол УПЛ Елина Свитолина Australian Open Бокс Евгений Селезнев Динамо Спорт Новости Спорта
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