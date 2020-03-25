Перенос Олимпиады, отмена боев Усика и Ломаченко: главные новости спорта 24 марта

Олимпиаду-2020 все же перенесли на 2021 год. Все из-за коронавируса. Он поставил под угрозу бои Усика и Ломаченко. А Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом. Такими были главные новости в мире спорта 24 марта

Перенос Олимпиады

Это произошло. Олимпиаду-2020 в Токио таки перенесли на 2021 год. А вместе с ней и Паралимпийские игры. Все из-за коронавируса. Точная дата Олимпиады пока неизвестна. Но есть приблизительная дата и точное название.

Напоминаем, когда еще в истории переносили Олимпийские игры (спойлер – было три таких случая. При этом один раз именно в Токио).

Что касается украинских спортсменов, то они поддержали перенос Олимпиады на 2021 год.

Бои Усика и Ломаченко под угрозой

Но коронавирус нанес удар не только по Олимпиаде, но и по боксу. На май были запланированы топ-бои с участием украинцев: Усик – Чисора и Ломаченко – Лопес. Теперь состоятся ли они – неизвестно. В WBO заявили, что они не планируют проводить никаких боев до лета. Ломаченко владеет чемпионским поясом именно этой организации.

Что касается боя Усик – Чисора, то официальная информация о судьбе поединка появится в течение недели. Промоутер Эдди Хирн заявил, что шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы.

Усику предлагали деньги за сдачу боя на чемпионате мира

Александр Усик получал предложение за деньги проиграть боксерский поединок. Украинец рассказал, что это произошло на чемпионате мира 2011 года в финале против Теймура Мамедова из Азербайджана.

Месси – самый высокооплачиваемый футболист в мире

Издание France Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов современности. Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси с годовым доходом в 131 миллион евро. Дальше разместились Криштиану Роналду (118 миллионов евро) и Неймар (95 миллионов евро).

Что касается тренеров, то больше всего заработает, как и в предыдущем году, наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне – 40,5 миллиона евро. На второй строчке Антонио Конте из "Интера" с доходом в 30 миллионов евро. Замыкает первую тройку тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с зарплатой в 27,5 миллиона евро.

Сколько заработали украинские биатлонисты

От денег футболистов до заработков биатлонистов. В них сезон уже закончен, и можно подсчитать их доходы.

Мужской рейтинг возглавил норвежец Йоханнес Бё с доходом в более 330 тысяч евро. Среди женщин больше всего обогатилась итальянка Доротея Вирер – более 226 тысяч евро.

Доходы украинских биатлонистов значительно скромнее: Юлия Джима – 16,25 тысячи евро, Дмитрий Пидручный – 13,5 тысячи евро.

Коронавирус и спортсмены

И снова к коронавирусу. Инфекцию обнаружили у известного турецкого тренера Фатиха Терима. А также одноклубника украинском Руслана Малиновского Марко Спортьелло. Он стал первым игроком "Аталанты" с положительным результатом на Covid-19. Хотя до этого от него умерли четыре сотрудника клуба.

Также шахматистка Ирина Круш, которая родилась в Одессе и проживает в США, заразилась коронавирусом SARS-CoV-2.

И закончим на позитиве. Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои оправился после коронавируса.